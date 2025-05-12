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        Haberler Spor Diğer Güreş Buse Tosun Çavuşoğlu: Türkiye'ye birden fazla madalya getireceğine inanıyorum - Diğer Haberleri

        Buse Tosun Çavuşoğlu: Türkiye'ye birden fazla madalya getireceğine inanıyorum

        Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Los Angeles 2028 ve Brisbane 2032 Olimpiyat Oyunları'nda kadın güreşinin Türkiye'ye birden fazla madalya getireceğine inandığını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 11:42 Güncelleme: 12.05.2025 - 11:42
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        "Türkiye'ye birden fazla madalya getireceğine inanıyorum"
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        2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan ve Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından 2024 yılının en iyi kadın güreşçisi seçilen milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, Didim'de yer alan Anda Barut Collection'da düzenlenen 'Olimpiyat Madalyalı Sporcular ve Dünya Şampiyonları ile Sağlıklı Yaşam Haftası' etkinliğine katıldı. 29 yaşındaki milli güreşçi, burada İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

        Didim'de yapılan etkinlikle ilgili görüşlerini paylaşan Buse Tosun Çavuşoğlu, "Burada olimpiyat ve dünya şampiyonasında madalya almış bir çok sporcu isimler var. Bu harika organizasyonda yer almak, ülkemizde olimpiyat madalyalı ve dünya şampiyonu olan bir sporcu olarak yer almak benim için ayrıca bir gurur. Anda Barut ailesine bizleri bu güzel etkinliğe davet ettiği için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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        "Çok sıkı bir çalışmayla önümüzdeki dünya şampiyonasına hazırlanıyoruz"

        Geçen ay Slovakya'da organize edilen 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 68 kiloda bronz madalya elde eden 29 yaşındaki güreşçi, eylül ayında yapılacak dünya şampiyonası için de hazırlıklarına hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Dünya şampiyonasında hedefinin altın madalya kazanmak olduğunun altını çizen Buse, "Şu an önümüzde bir dünya şampiyonası var. Tabii yaz olimpiyatlarını da geride bıraktık. 2024 Paris Olimpiyatları gerçekten çok yoğun bir sezondu bizim için. Şimdi önümüzde bir dünya şampiyonası var. Tabii dünya şampiyonası bütün katıldığımız müsabakaların en zoru, en zorlu rakiplerimizin olduğu bir yer. Çok sıkı bir çalışmayla bütün takım oraya hazırlanıyoruz. Umarım her şey istediğimiz gibi gider. Oralar olimpiyatların en önemli basamağı. Biz zaten puan toplayarak olimpiyatlara katılıyoruz. Umarım en iyi şekilde ülkemizi temsil edip madalya ile dönmek nasip olur. Çünkü bizim için puan çok önemli olimpiyat yaklaştığı için. Umarım her şey dilediğimiz gibi olur" ifadelerini kullandı.

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        "Umarım Taha Akgül döneminde yeni tarihi başarılara imza atarız"

        Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ile ilgili de konuşan Buse Tosun Çavuşoğlu, "Taha Akgül, bildiğiniz üzere 2024 Paris Olimpiyatları’nda bronz madalya kazanmış bir abimizdi. Kariyerini bitirdikten sonra Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığına aday olup başkanımız seçildi. Şu an gerçekten minderden gelmiş bir isim olarak Taha Akgül'ün federasyon başkanı olması bizleri ayrıca destekli hissettiriyor. Bu anlamda çok mutluyuz. Umarım bizler de onun döneminde yeni şampiyonluklara imza atıp yeni tarihi başarılara imza atarız" dedi.

        "2028 ve 2032 Olimpiyatları'nda kadın güreşinin Türkiye'ye birden fazla madalya getireceğine inanıyorum"

        Türk kadın güreşinin son dönemde başarılarıyla dünyada adından söz ettirdiğine değinen milli güreşçi, "Kadın güreşi şu an gerçekten çok önemli bir noktada. Alt yaş kategorilerinde, U23 yaş kategorisinde ve gençlerden yıldızlara tutun kazanılmamış madalyamız kalmadı. Bizim o zinciri çok güzel kırdığımızı düşünüyorum. Yasemin Adar Yiğit'le birlikte ikinci kez olimpiyat madalyasını kazanmış bir kadın güreşçi olarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Alt yaş kategorilerinden gelen kardeşlerimiz artık gümüş madalya aldığı zaman üzülür olduk. Yani onlara o kadar inanç ve destek olduğunu söyleyebilirim ki artık herkesin gözü kadın güreşinde ve altın madalyada. Ben 2028 ve 2032 Olimpiyatları'nda kadın güreşinin gerçekten Türkiye'ye birden fazla madalya getireceğine inanıyorum. Altyapımızla, federasyonumuzla ve teknik ekibimizle beraber bütün çalışmalarımız bu yönde" şeklinde konuştu.

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