Buse Tosun Çavuşoğlu: Türkiye'ye birden fazla madalya getireceğine inanıyorum

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan ve Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından 2024 yılının en iyi kadın güreşçisi seçilen milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, Didim'de yer alan Anda Barut Collection'da düzenlenen 'Olimpiyat Madalyalı Sporcular ve Dünya Şampiyonları ile Sağlıklı Yaşam Haftası' etkinliğine katıldı. 29 yaşındaki milli güreşçi, burada İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

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Didim'de yapılan etkinlikle ilgili görüşlerini paylaşan Buse Tosun Çavuşoğlu, "Burada olimpiyat ve dünya şampiyonasında madalya almış bir çok sporcu isimler var. Bu harika organizasyonda yer almak, ülkemizde olimpiyat madalyalı ve dünya şampiyonu olan bir sporcu olarak yer almak benim için ayrıca bir gurur. Anda Barut ailesine bizleri bu güzel etkinliğe davet ettiği için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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"Çok sıkı bir çalışmayla önümüzdeki dünya şampiyonasına hazırlanıyoruz"

Geçen ay Slovakya'da organize edilen 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 68 kiloda bronz madalya elde eden 29 yaşındaki güreşçi, eylül ayında yapılacak dünya şampiyonası için de hazırlıklarına hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Dünya şampiyonasında hedefinin altın madalya kazanmak olduğunun altını çizen Buse, "Şu an önümüzde bir dünya şampiyonası var. Tabii yaz olimpiyatlarını da geride bıraktık. 2024 Paris Olimpiyatları gerçekten çok yoğun bir sezondu bizim için. Şimdi önümüzde bir dünya şampiyonası var. Tabii dünya şampiyonası bütün katıldığımız müsabakaların en zoru, en zorlu rakiplerimizin olduğu bir yer. Çok sıkı bir çalışmayla bütün takım oraya hazırlanıyoruz. Umarım her şey istediğimiz gibi gider. Oralar olimpiyatların en önemli basamağı. Biz zaten puan toplayarak olimpiyatlara katılıyoruz. Umarım en iyi şekilde ülkemizi temsil edip madalya ile dönmek nasip olur. Çünkü bizim için puan çok önemli olimpiyat yaklaştığı için. Umarım her şey dilediğimiz gibi olur" ifadelerini kullandı.