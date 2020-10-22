30 yaşındaki Terim, duygusal bir mesaj yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:

İlk göz ağrım, canım kızım, kalbinde iyilikten başka hiçbir şeye yer olmayan masum, duygusal, sevgi dolu Nil'im. Seninle geçirdiğim heran da yeni bir şey öğretiyorsun bana. Uyuya kaldığımda üstümü örtüyor, canım sıkıldığında sırtımı sıvazlıyorsun. Öyle tertemiz bir kalbin var ki... Hayat boyu hep böyle kal inşallah kızım. Seni ne kadar çok sevdiğimi kelimelerle tarif edemem. Her yaşın bir öncekinden daha mutlu geçsin. Seni çok ama çok seviyorum.