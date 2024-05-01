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        Haberler Magazin Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı kızları için buluştu - Magazin haberleri

        Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı boşandıktan sonra bir araya geldi

        Geçtiğimiz mart ayında boşanan Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı, kızları Naz'ın doğum günü için bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 11:49 Güncelleme: 01.05.2024 - 11:50
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          Teknik direktör Fatih Terim ile Fulya Terim'in küçük kızları Buse Terim, 2014'te Volkan Bahçekapılı ile dünyaevine girmişti.

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          Ünlü çift ilk çocukları Nil'i 2016’da, ikinci kızları Naz'ı ise 2018'de kucaklarına almıştı.

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          Boşanma döneminde açıklama yapan Buse Terim; "Uzlaşarak çözemeyeceğimizi anladığımız anlaşmazlıklar nedeniyle evliliğimizi bitirme kararı aldık. Evliliğimizin bize hediyesi kızlarımız, daima önceliğimiz olacak. Bu zor geçiş sürecinde, ailemizin, özellikle de çocuklarımızın mahremiyetine göstereeğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz" dedi.

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          Eski eşler ayrılık sonrası bir araya geldi.

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          Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı, 6'ncı yaşına basan kızları Naz’ın doğum gününü birlikte kutladı.

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