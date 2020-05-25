"BANA İYİ GELMEDİĞİNİ FARK ETTİM"

Ben yıllarca bir sürü diyet uyguladım. İkinci kızımı doğurduktan sonra da birçok beslenme türünü denedim ama bunları yaparken bir paket düzenine ve bir diyete bağlı kalmanın bana iyi gelmediğini fark ettim.