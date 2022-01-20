Buse Naz Çakıroğlu, Paris'e odaklandı

Dünya ve Avrupa şampiyonluklarının yanına 2021 Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalyayı da ekleyerek kadın Türk boks tarihinde bir ilke imza atan milli boksör Buse Naz, yeni şampiyonluklar için hazırlıklarına devam ediyor.
Tokyo Olimpiyatları'nın ardından çalışmalarını yoğunlaştıran milli boksör, bu yıl yapılacak dünya ve Avrupa şampiyonalarında altın madalya kazanmak istiyor. Buse Naz'ın asıl hedefi ise 2024 Paris Olimpiyatları'nda birincilik kürsüsüne çıkmak.
Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde kamp yapan Buse Naz, AA muhabirine, 2021'in çok zor ve anlamlı bir yıl olduğunu söyledi.
"TOKYO'DAN DÖNER DÖNMEZ BİR YOL HARİTASI ÇİZDİK"
Tokyo Olimpiyatları'na 5 yıllık bir süreçte hazırlandığını anlatan Buse Naz, "Tokyo'da gümüş madalya kazandım. Tabii her zaman amacım altın. Türkiye adına alınmış ilk madalyalardan biri. Bizim için çok kıymetli. Bu başarıyı antrenörüm ve ekibimle birlikte sağladığımız için çok mutluyuz. Tokyo'dan döner dönmez bir yol haritası çizdik. Paris Olimpiyatları var. Bu uzun süreç tabii. Yakın süreçte de Dünya ve Avrupa şampiyonası var. Tekrar kota maçlarımız olacak. Onlar için hazırlanmaya devam ediyoruz." dedi.
2020 Tokyo Olimpiyatlarına kilosunda bir numaralı seri başı olarak gittiğine işaret eden Buse Naz, şunları dile getirdi:
"Ondan önceki başarılarla bu ivmeyi yakalamıştım. Paris'te de aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Paris'te altın madalya almak için 3 yıl önceden çalışmaya başladık. Umarım her şey istediğimiz gibi ilerler. Mental ve fiziksel olarak iyiyiz. Türk halkı da bizi destekliyor. Özelikle olimpiyattan sonra gittiğimiz her ilde çok iyi karşılanıyoruz. Gittiğimiz her yerde böyle karşılanmak ve değer görmek de bizi çok iyi hissettiriyor. Bunun artması için de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."
Madalya kazandıkça beklentinin de arttığını vurgulayan Buse Naz, "Bu beklentiyi kendi başarılarımızla sağlıyoruz. Şimdi üzerimizde bir beklenti var. Örnek olduğumuz arkadaşlarımıza yardımcı olabilmek. Türkiye'yi hem boks ve spor anlamında hem fiziksel hem de ahlaki olarak iyi yerlere taşımak istiyoruz. En öncelikli hedefimiz bu." diye konuştu.
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