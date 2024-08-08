Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Buse Naz Çakıroğlu final maçı ne zaman, saat kaçta? 2024 Paris Olimpiyatları Buse Naz Çakıroğlu boks maçı hangi kanalda?

        Buse Naz Çakıroğlu final maçı ne zaman, saat kaçta? 2024 Paris Olimpiyatları Buse Naz Çakıroğlu boks maçı hangi kanalda?

        Buse Naz Çakıroğlu final maçı için heyecan dorukta. Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 50 kilo yarı final maçında Filipinli Aira Villegas'la karşı karşıya geldi. Toplam skorda rakibini 5-0'la geçen Çakıroğlu, finale yükseldi. Göğsümüzü kabartan bu sonucun ardından sporseverler ''Buse Naz Çakıroğlu final maçı ne zaman, saat kaçta?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Paris Olimpiyatları 2024 Buse Naz Çakıroğlu boks maçı hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2024 - 12:39 Güncelleme: 08.08.2024 - 12:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda boks branşı kadınlar 50 kilo yarı final maçında Filipinli Aira Villegas'I yenerek finale yükseldi. Gözler ise final maçına çevrildi. Çakıroğlu, finalde Çakıroğlu, Çinli Yu Wu ile karşı karşıya gelecek. Milli sporcumuzun hedefi altın madalya! Peki, Buse Naz Çakıroğlu final maçı ne zaman, saat kaçta? Buse Naz Çakıroğlu boks maçı hangi kanalda? İşte, Buse Naz Çakıroğlu final maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı…

        • 2

          BUSE NAZ ÇAKIROĞLU FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, finalde Çinli Yu Wu ile karşı karşıya gelecek.

          Buse Naz Çakıroğlu, 9 Ağustos 2024 Cuma günü TSİ 22.47'de Roland-Garros'ta altın madalya müsabakasına çıkacak.

        • 3

          BUSE NAZ ÇAKIROĞLU FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

          Buse Naz Çakıroğlu final maçı, TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

        • 4

          BUSE NAZ ÇAKIROĞLU KİMDİR?

          Buse Naz Çakıroğlu, 1996 yılında Trabzon'da doğdu. Yükseköğrenimini Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde tamamladı.

          2018 yılında Bulgaristan'da düzenlenen EUBC Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya, Romanya'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

          2019'da Rusya'da düzenlenen AIBA Büyük Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya, Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Uluslararası Eli Boks Turnuvası'nda ve Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazandı. Aynı yıl Madrid'de gerçekleşen EUBC Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda şampiyon oldu ve aynı zamanda şampiyonanın en iyi kadın boksörü seçildi.

        • 5

          2021'de Sırbistan'da düzenlenen 10. Nations Cup Uluslararası Boks Turnuvası'nda Gümüş madalya, Macaristan'da düzenlenen 65. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvası'nda altın madalya elde etti. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları’nda altın madalya kazandı ve olimpiyatlarda seri başı olma hakkını elde etti. Çakıroğlu böylece Türkiye'nin organizasyon tarihindeki ilk boks altınını kazanmış ve Olimpiyatlara kota kazanan ilk kadın boksör olmuştur.

          Japonya'nın Tokyo kentinde Kokugikan Arena'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda sinek sıklet final maçında Bulgar rakibi Stoyka Krasteva'ya yenilerek gümüş madalya kazanmıştır. Son 16 turunda Özbek Tursunoy Rakhimova'yı 3-2; çeyrek finalde Taylandlı Jutamas Jitpong'u; yarı finalde ise Çin Taipeili Huang Hsiao-wen'i 5-0 skorlarla yenerek finale çıkmıştı.

          Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin İstanbul kentindeki Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen 2022 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda altın madalya kazandı. İlk turda Moğol Mungunsaran Balsan'ı, ikinci turda Cezayirli Roumaysa Boualam'ı, çeyrek finalde Aira Cordero Villegas'ı, yarı finalde de İspanyol Fernandez'i eleyen Buse Naz Çakıroğlu, finalde Kolombiyalı Ingrit Lorena Valencia Victoria ile karşılaştı. Müsabakaya iyi başlayan ve maçın kontrolünü elinde bulunduran Buse Naz, ilk raundu 5-0 aldı. Kontrollü performansını sürdüren milli boksör ikinci raundu da 4-1 üstün tamamladı. Son raundu da 4-1 alarak maçı 5-0 kazandı ve altın madalyayı kazandı.

        • 6

          Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda final maçında İrlanda'dan Caitlin Fryers'ı 5-0 yenerek altın madalya kazandı. Son 16 turunda Alman Maxi Klotzer'ı; çeyrek finalde Polonyalı Natalia Rok'u; yarı finalde ise İtalyan Giordana Sorrentino'yu 5-0 skorlarla yenerek finale çıkmıştı.

          Polonya'nın Nowy Targ kentinde Nowy Targ Arena'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda kadınlar hafif sinek sıklette ilk turu bay geçtikten sonra ikinci turda Ermeni Anush Grigoryan, çeyrek finalde Polonyalı Natalia Rok'u, yarı finalde İtalyan Giordana Sorrentino'yu ve finalde Fransız Wassila Lkhadiri'yi 5-0'lık skorlarla yenerek altın madalyayı kazandı. 2024 Yaz Olimpiyatları için kota kazanmış oldu.

          2023 yılında Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nü aldı.

          Sırbistan’ın Belgrad kentinde düzenlenen 2024 Avrupa Boks Şampiyonası 52 kilo final maçında Rus boksör Anastasiia Kool’u 5-0 mağlup edip altın madalya kazanarak üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        Togg T10F'in test süreci başladı
        Togg T10F'in test süreci başladı
        "Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor"
        "Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor"
        Nargeolet ailesinden OceanGate' dev tazminat davası
        Nargeolet ailesinden OceanGate' dev tazminat davası
        ABD Büyükelçisi Flake Türkiye'deki deneyimlerini anlattı
        ABD Büyükelçisi Flake Türkiye'deki deneyimlerini anlattı
        Baygınlık geçirdi! Kafasının üzerinden otomobil geçti
        Baygınlık geçirdi! Kafasının üzerinden otomobil geçti
        Sürekli bunları yaşıyoruz... Ama neden?
        Sürekli bunları yaşıyoruz... Ama neden?
        Astronotlar 56 gündür uzayda mahsur
        Astronotlar 56 gündür uzayda mahsur
        Kardeşini engellemek isterken ölümüne neden oldu!
        Kardeşini engellemek isterken ölümüne neden oldu!
        Esra'nın 'XX' işareti isyanı!
        Esra'nın 'XX' işareti isyanı!
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Aşırı sağa karşı sokağa çıktılar
        Aşırı sağa karşı sokağa çıktılar
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Size final yakışır!
        Size final yakışır!
        Ünlü mankenin zor anları
        Ünlü mankenin zor anları
        Denizli'de gaziye şiddet: 4 güvenlik görevlisine uzaklaştırma
        Denizli'de gaziye şiddet: 4 güvenlik görevlisine uzaklaştırma
        Instagram’dan sonra Roblox
        Instagram’dan sonra Roblox
        Habertürk Anasayfa