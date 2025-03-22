Antalya'da kaza, dün saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Meltem Mahallesi Dumlupınar Bulvarı'nda meydana geldi.

Ahmet Ü., kullandığı hafif ticari araçla iddiaya göre Ahmet C.C.'nin kullandığı özel halk otobüsünü sollamaya çalıştı.

DHA'daki habere göre Ahmet Ü.'nün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, kaldırıma çarparak durdu. Araçta yolcu olarak bulunan Buse Ceren Karacaoğlu (22) dışarı fırladı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Karacaoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Karacaoğlu'nun cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

ÜNİVERSİTEDEN MEZUN OLMUŞ

Yaralanan sürücü Ahmet Ü. ise tedavisi için hastaneye götürüldü. Karacaoğlu'nun Kıbrıs'taki özel bir üniversiteden yeni mezun olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.