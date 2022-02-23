Covid'e karşı burun spreyi! Virüsü yüzde 99 azaltıyor

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Kanadalı ilaç şirketi SaNOtize'nin Covid tedavisi için geliştirdiği burun spreyinin Faz 3 klinik araştırma sonuçları açıklandı. Buna göre SaNOtize'nin çığır açtığı iddia edilen tedavisinin COVID-19'a karşı yüzde 99 etkili olduğunun onaylandığı belirtildi.

COVID-19 hastalarında SARS-CoV-2 viral yükünde tedaviden sonraki 24 saatte yüzde 94'ten fazla, 48 saatte ise yüzde 99'dan fazla bir azalma olduğu tespit edildi.

Sanotize'nin Nitrik Oksit Burun Spreyinin (NONS), COVID-19'un seyrini kısalttığı ve COVID-19'un bulaşmasını önleyebilen güvenli ve etkili bir antiviral tedaviyi temsil ettiği belirtildi.

Hindistan ilaç düzenleyicisi, risk grubunda bulunan COVID-19'lu yetişkin hastaların tedavisi için kullanım onayı verdi.

"SONUÇLAR, NONS'UN GÜVENLİĞİNİ VE ETKİNLİĞİNİ KESİN OLARAK DOĞRULAMAKTADIR"

SaNOtize Kurucu Ortağı ve CEO'su Dr. Gilly Regev, "Bu sonuçlar, COVID-19 ile mücadelede NONS'un güvenliğini ve etkinliğini kesin olarak doğrulamaktadır. Daha hızlı bir tedavi sağladığı gösterilmiştir. Öte yandan NONS'un kanıtlanmış güvenlik profiliyle, dünya çapında COVID enfeksiyonu için ilk tedavi hattı ve potansiyel olarak savunma olmasını dört gözle bekliyoruz" dedi.

SaNOtize tedavisinin, virüsü üst solunum yollarında öldürerek kuluçkaya yatmasını ve akciğerlere yayılmasını önlemek için tasarlandığı açıklandı.