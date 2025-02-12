Burun spreyi orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken burun spreyi kullanmak orucu bozar mı?

Ramazan ayında nefes açmak, mukus azaltmak veya burun yollarını rahatlatmak amacıyla burun spreyi kullanmak isteyenlerin bilmesi gereken önemli noktalar bulunur. Bu uygulama gıda niteliği taşımadığından oruç prensibine aykırı sayılmasa da, ufak miktarda ilacın boğaza akıp mideye ulaşma ihtimali tamamen yok değildir. Fakat bu durum, Diyanet’in açıklamasına göre ibadetin bütünlüğünü bozacak boyutta olmaz. Kişi elinden geldiğince spreyi boğaza değdirmeden uygulayıp, burnundan gelen sıvıyı da tükürerek mideye bilerek yollamaktan kaçındığı sürece orucunu muhafaza edebilir. Bu bakış açısı, oruçta kasıt unsurunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serer.

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BURUN SPREYİ ORUCU BOZAR MI?

Dinî hükümlerde, orucu bozan fiiller genellikle yeme-içme ya da cinsel ilişki gibi kasıt unsuru taşıyan eylemler olarak tanımlanır. Burun spreyi kullanmak ise tedavi amaçlı olup, gıda niteliği içermez. Diyanet fetvaları, tıbbi işlemler sonucu çok az miktarda maddenin mideye ulaşmasının oruca zarar vermediği yönündedir. Bu nedenle:

Tedavi amacı taşıması: Burun spreyi, kişiye rahat nefes aldırmayı hedefleyen bir tıbbi çözümdür; gıda kategorisine girmez.

Minimal geçiş: İçeriğindeki sıvının çok küçük bir bölümü boğazdan geçip mideye ulaşsa bile, orucu bozacak düzeyde olmadığı düşünülür.

Kasıt unsurunun olmaması: Orucu bozan eylemlerin başında kasıt gelir. Burun spreyinde, kasıtlı bir yeme-içme fiili bulunmadığı sürece orucun bütünlüğü korunmuş sayılır.

Bu liste, oruç ve burun spreyi arasındaki ilişkiyi özetler. Yani kasıt olmadan ve besin değerinde bir madde alınmadığı için, sprey kullanımı orucu geçersiz kılan bir eylem sayılamaz. Buna karşılık, eğer kişi spreydeki sıvıyı bilerek yutmaya kalkarsa yani kasıt unsuru devreye girerse, durum farklı olabilir. Oysa yaygın kullanıldığı şekliyle sprey sadece hava yollarını açar ve mukoza tarafından kısmen emilir.

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ORUÇLUYKEN BURUN SPREYİ KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Burun spreyleri, nefes almayı kolaylaştırmak için oruç döneminde tercih edilen yardımcı ürünlerdendir. Fakat kullanırken bazı noktaları göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır:

Sprey uygulamasında başı geriye çok fazla yatırmamak gerekir. Bu, sıvının boğaza akmasına engel olabilir.

Sprey sonrası ağızda veya boğazda sıvı hissedilirse, yutmak yerine tükürerek atmak, ibadetin ruhunu korur.

Bu şekilde hem sağlık ihtiyacı karşılanır hem de olası şüpheler giderilir. Ayrıca, doktorun tavsiyesi doğrultusunda hareket etmek gerekir. Çünkü bazı burun spreylerinin bileşiminde vücudun farklı bölgelerine etki edebilecek maddeler bulunabilir. Ancak genel prensip, nazal yolla alınan ilacın orucu bozacak kategoride değerlendirilmemesidir.

DİYANET GÖRÜŞÜ VE KASIT UNSURU

Oruçta kasıt ve niyet belirleyici faktörlerden biridir. Dinî kaynaklarda, kasıtsız veya çok düşük miktarda alınan maddelerin orucu bozmayacağı açıklanır. Diyanet İşleri Başkanlığı, özellikle deri üstü merhem veya burun damlası şeklindeki uygulamalarda, bunların yeme-içme gibi bir fonksiyonu olmadığı için oruca zarar vermediğini belirtir. Burun spreyi de aynı kategoriye sokulabilir. Yani eğer kişi oruçlu olduğunun bilincindeyken, sprey uygulamasını nefes açma amacıyla yapıyor ve midenin kasıtlı şekilde sıvı alması söz konusu olmuyorsa oruç bozulmaz. Özellikle “burna damlatılan ilacın bir damlası 0,06 cm3’tür, bunun bir kısmı burun çeperinde emilir, çok azı mideye ulaşır ve bu düzeyde bir geçiş orucu bozacak nitelikte görülmez” açıklaması, burun spreyleri için de geçerlidir. Burun spreyi, yeme-içme amacına yönelik olmayıp tedaviye yöneliktir.

Diyanet, minimal ilaç alımının oruç hükmünü etkilemediğini açıklar.

Kasıtlı biçimde yutma durumu oluşmazsa oruç bozulmaz. Bu noktada kasıt ve gıda niteliği taşımama ilkesi yine kritik role sahiptir. İslam fıkhı, kişinin sağlığını korumasını ve hayatını sürdürmesini de gözettiğinden, tıbbi ihtiyaç için kullanılan sprey gibi araçların orucu bozması mantıksız kabul edilir. Elbette oruç, bedensel ve ruhsal bir irade eğitimi olduğundan; bu gibi tedavi yöntemlerinin asgari düzeyde ve kontrollü kullanılması tavsiye edilir. BURUN SPREYİ ORUÇ GÖTÜRÜR MÜ? Burun spreyi orucu bozar mı? sorusuna Diyanet’in yaklaşımı, “Hayır, bozmaz” şeklindedir. Çünkü burun spreyi, kasıtlı olarak yeme-içme fiilini barındırmaz ve kullanılan ilaç miktarı son derece azdır. Ağza veya boğaza geçme ihtimali olsa da, bu geçiş minimal düzeydedir ve gıda niteliği taşımaz. Oruçlu kişinin burun spreyi kullanırken dikkat etmesi gereken temel nokta, spreyin büyük kısmının mideye ulaşmamasıdır. Kasden veya farkında olarak sıvıyı yutmak gibi bir durum söz konusu değilse, tedavi amaçlı kullanım orucu sekteye uğratmaz. Bu ilke, oruç ibadetinin özünde niyet ve kasıt unsurlarının belirleyici olduğunu bir kez daha ortaya koyar. Dolayısıyla oruç süresince sağlık gereksinimleri için burun spreyi kullanmak isteyenler, büyük bir endişeye kapılmadan ibadetlerine devam edebilirler.