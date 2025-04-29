Bursluluk Sınavı soruları ve cevap anahtarları 2025 PDF görüntüle! MEB İOKBS Bursluluk Sınavı soruları ve cevapları yayımlandı
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 27 Nisan 2025 tarihinde uygulandı. 5, 6, 7, 8 sınıflar ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf seviyelerine yönelik düzenlenen sınavda adaylara, 80 soru yöneltildi ve 100 dakika süre verildi. Sınavın ardından soru ve cevapların ne zaman yayımlanacağı merak ediliyordu. MEB İOKBS Bursluluk Sınavı soruları ve cevapları yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı, İOKBS soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını odsgm.meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açtı. İşte, 2025 Bursluluk Sınavı soruları ve cevapları PDF sorgulama ekranı...
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İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 27 Nisan 2025 tarihinde düzenlendi. 5, 6, 7, 8 sınıflar ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin katılım sağladığı sınav, 824 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde, 3 bin 691 okul ve 55 bin 748 salonda gerçekleşti. Merakla beklenen Bursluluk Sınavı soruları ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. İOKBS A-B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları odsgm.meb.gov.tr adresi üzerinden incelenebilecek. İşte 2025 MEB İOKBS Bursluluk Sınavı soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı…
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BURSLULUK SINAVI TAMAMLANDI
Milli Eğitim Bakanlığınca İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 27 Nisan 2025 Pazar günü sorunsuz bir şekilde tamamlandı.
5, 6, 7, 8 sınıflar ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf seviyelerinde 1 milyon 23 bin 577 öğrencinin başvurduğu Bursluluk Sınavı, 824 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde, 3 bin 691 okul ve 55 bin 748 salonda gerçekleşti.
Sınavda tüm sınıf seviyeleri için dörder seçenekli 80 soru soruldu ve 100 dakika sınav süresi verildi.
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BURSLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
Merakla beklenen İOKBS Bursluluk Sınavı soruları ve cevapları yayımlandı.
İOKBS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (odsgm.meb.gov.tr) adresi üzerinden görüntülenebilecek.
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BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB tarafından yayımlanan kılavuza göre 2025 Bursluluk Sınavı sonuçları, 30 Mayıs 2025 tarihinde erişime açılacak.
Adaylar sınav sonuçlarını e-Okul veya www.meb.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.
Sınav sonuç ekranında adayların ilgili derslerden doğru-yanlış cevap sayıları ve toplam puanları yer alacak.
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2025 BURSLULUK PARASI NE KADAR?
Burslar, memur maaşlarına endeksli olarak Ocak ve Haziran aylarında yeniden belirleniyor. İOKBS bursunun 2025 Ocak ve Haziran ayları arasındaki tahmini tutarı 2 bin 15 TL olarak hesaplanıyor.
Bursluluk parası temmuz ayında yapılacak memur maaşı zamlarına endeksli olarak artış gösterecek.
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İOKBS BURSU NE ZAMAN ÖDENECEK?
Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.
Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun’un 7 nci maddesinde belirtilen “Parasız yatılı öğrencilereayrıca burs verilmez.” hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz.
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