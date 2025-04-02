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        Haberler Bilgi Yaşam Bursluluk sınavı ne zaman? MEB İOKBS 2025 Bursluluk sınavı hangi tarihte ve ayın kaçında?

        Bursluluk sınavı ne zaman? MEB İOKBS 2025 Bursluluk sınavı hangi tarihte ve ayın kaçında?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bursluluk sınav tarihi duyuruldu. Sınavda tüm sınıf seviyeleri için dörder seçenekli 80 soru sorulacak, sınav süresi 100 dakika olarak uygulanacak. Merkezî sistemle aynı anda başlatılacak sınav tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Peki Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte ve ayın kaçında?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 16:58 Güncelleme: 02.04.2025 - 16:58
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        • 1

          İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için tarih verildi. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılacağı bursluluk sınavı, Nisan ayında gerçekleştirilecek. İşte detaylar

        • 2

          BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

          İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 27 Nisan 2025 tarihinde yapılacak.

          Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek sınav saat 10.00'da başlayacak.

        • 3

          İOKBS KAÇ SORU, KAÇ DK OLACAK?

          Sınavda tüm sınıf seviyeleri için dörder seçenekli 80 soru sorulacak, sınav süresi 100 dakika olarak uygulanacak. Merkezî sistemle aynı anda başlatılacak sınav tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

          SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

          • Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,
          • Cevap kâğıdının sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması veya zarar görmüş olması,
          • Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,
          • Başka öğrenciye ait sınav evrakının kullanılması,
          • Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,
          • .Öğrencinin, üzerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı vb.) ve ilaçlar, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartları, kâğıt para, alyans, bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su, şeffaf numaralı gözlük ve basit pirsing hariç her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, anahtarlık, elektronik anahtar, kalemlik, kablosuz iletişim sağlayan cihaz, kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve diğer takılar; her türlü plastik, metal ve cam eşya, banka kredi kartları, her türlü elektronik ve mekanik cihaz, her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar; cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar ile yiyecek, içecek ve diğer tüketim maddeleri ile sınav salonuna girmesi,
          • Sınav kutuları dışında posta veya farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,
          • Öğrencinin başka bir öğrenciden, dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,
          • Öğrencinin sınava girdiği hâlde işaretlemeyi cevap kâğıdına yapmaması,
          • Sınav evrakındaki fotoğraf ve bilgilerle geçerli kimlik belgesinin uyuşmaması,
          • Sınav evrakına zarar verilmesi (sınav sürecince soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında “Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi”nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için salon görevlilerince hazırlanan tutanaklar dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.
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