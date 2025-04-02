Bursluluk sınavı ne zaman? MEB İOKBS 2025 Bursluluk sınavı hangi tarihte ve ayın kaçında?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bursluluk sınav tarihi duyuruldu. Sınavda tüm sınıf seviyeleri için dörder seçenekli 80 soru sorulacak, sınav süresi 100 dakika olarak uygulanacak. Merkezî sistemle aynı anda başlatılacak sınav tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Peki Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte ve ayın kaçında?
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İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için tarih verildi. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılacağı bursluluk sınavı, Nisan ayında gerçekleştirilecek. İşte detaylar
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BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 27 Nisan 2025 tarihinde yapılacak.
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek sınav saat 10.00'da başlayacak.
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İOKBS KAÇ SORU, KAÇ DK OLACAK?
Sınavda tüm sınıf seviyeleri için dörder seçenekli 80 soru sorulacak, sınav süresi 100 dakika olarak uygulanacak. Merkezî sistemle aynı anda başlatılacak sınav tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek.
SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR
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