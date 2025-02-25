Bursluluk sınavı ne zaman? MEB 2025 İOKBS Bursluluk sınav başvuru ve sınav tarihi
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bursluluk sınavı gerçekleşiyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için tarih verildi. Bursluluk sınavı, genellikle devlet tarafından düzenlenen ve öğrencilere eğitim hayatları boyunca maddi destek sağlayan bir sınavdır. 10 Şubat'ta başlayan başvuru sürecinin ardından detaylar belli oldu. Peki Bursluluk sınavı ne zaman? İşte, MEB 2025 İOKBS Bursluluk sınav başvuru ve sınav tarihi
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen bursluluk sınavı için geri sayım başladı. Başvuruları devam eden bursluluk sınavı için tarih belli oldu. İşte bursluluk sınav tarihi
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BURSLULUK SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ
2025 bursluluk sınavı için başvurular, 10 Şubat 2025 tarihinde başladı ve 3 Mart 2025 Pazartesi günü sona erecek.
Başvurularını tamamlayan öğrencilerin, 4 Mart 2025 tarihine kadar okul müdürlüklerinden başvuru onaylarını alması gerekecek. Başvuru onayı alınmayan öğrenciler, sınav için geçerli kabul edilmeyecek.
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2025 MEB BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Merakla beklenen bursluluk sınavı, 27 Nisan 2025 tarihinde yapılacak. Sınav, saat 10:00'da başlayacak. Öğrenciler, belirtilen tarihte ve saatte sınav yerlerinde hazır bulunmalıdır.
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