Bir kişi öldü! Kadınlar da bıçaklandı! Silahlı bıçaklı kanlı kavga!
Gaziantep'te, iki grup arasında, alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, Ahmet Alkurt hayatını kaybetti. Kavgada bıçakla yaralanan 2 kadın hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan şüphelileri arıyor
Gaziantep'te olay, gece geç saatlerde Güneykent Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet olan iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
BİR KİŞİ VURULDU, 2 KADIN BIÇAKLANDI
DHA'daki habere göre kavgada Ahmet Alkurt'un vücuduna isabet eden kurşunla, 2 kadın ise bıçakla yaralandı.
ÜÇ YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. 3 yaralı, ilk müdahaleleri sonrası Gaziantep Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Alkurt, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
KAÇAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.