BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?



İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu’a göre 21 Nisan'da başlayan başvurular 13 Mayıs tarihinde sona erecek.



Sınava kılavuzda belirtilen koşulları taşıyan Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabilecekler. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrenciler sistem üzerinden, KKTC vatandaşı olan öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği/müşavirliği üzerinden başvuru yapabilecekler. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sınav tedbir hizmeti verilecek.