Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        21
        Fenerbahçe
        FB
        15
        Trabzonspor
        TS
        14
        Göztepe
        GÖZ
        13
        Samsunspor
        SAMS
        12
        Gaziantep FK
        GFK
        11
        Tümosan Konyaspor
        KON
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Beşiktaş
        BJK
        9
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Kasımpaşa
        KSM
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        5
        ikas Eyüpspor
        EYP
        5
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Gençlerbirliği
        GB
        4
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Kocaelispor
        KOC
        2
        Haberler Spor Futbol Bursaspor’un 20 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi - Futbol Haberleri

        Bursaspor’un 20 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

        Bursaspor, 17 ay sonra sahasında Isparta 32 Spor'a 1-0 yenilerek 20 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti. Yeşil-beyazlar ligde 19 gol atıp sadece 2 gol yedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 13:36 Güncelleme: 29.09.2025 - 13:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursaspor'un 20 maçlık yenilmezlik serisi bitti!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursaspor, sahasındaki son mağlubiyetini 24 Nisan 2024’te Afyonspor karşısında almıştı. O tarihten bu yana geçen 17 ayda, 15’i lig ve 2’si kupa olmak üzere toplam 17 maçta yenilgi yüzü görmemişti.

        Dün oynanan karşılaşmada Isparta 32 Spor, Bursa’da aldığı 1-0’lık galibiyetle yeşil-beyazların evindeki 20 maçlık yenilmezlik serisini sona erdirdi. Böylece Bursaspor, uzun bir aranın ardından sahasında taraftarı önünde ilk mağlubiyetini yaşamış oldu.

        SEZONA GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ

        TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta bu sezon 6 karşılaşmaya çıkan Bursaspor, 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti. Hücumda etkili performansıyla öne çıkan yeşil-beyazlar, rakip fileleri 19 kez havalandırdı.

        LİG GENELİNDE SAVUNMA ÜSTÜNLÜĞÜ

        Bursaspor, ligde şu ana kadar sadece 2 gol yiyerek savunma disiplinini de ortaya koydu. Bu istatistikle, TFF 2. Lig’in 2 grubunda da en az gol yiyen iki takımdan biri konumunda bulunuyor. Diğer ekip ise Beyaz Grup temsilcisi Muğlaspor.

        Yeşil-beyazlar, alınan bu yenilgiye rağmen hem hücum hem de savunma istatistikleriyle şampiyonluk yarışında güçlü adaylardan biri olarak yoluna devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Kırşehir'de aile faciası!
        Kırşehir'de aile faciası!
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Marmara'da korkutan araştırma
        Marmara'da korkutan araştırma
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Danimarka'da askeri üs çevresinde dronlar görüldü
        Danimarka'da askeri üs çevresinde dronlar görüldü
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Habertürk Anasayfa