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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 2. Lig Bursaspor’da Beyoğlu Yeni Çarşı maçı hazırlıkları tamamlandı - Futbol Haberleri

        Bursaspor’da Beyoğlu Yeni Çarşı maçı hazırlıkları tamamlandı

        Bursaspor, Beyoğlu Yeni Çarşı maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Yeşil-beyazlılar öğleden sonra İstanbul'a hareket edecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 12:52 Güncelleme: 30.09.2023 - 12:52
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        Bursaspor'da hazırlıklar tamam
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        Bursaspor, TFF 2. Lig’in 6. haftasında konuk olacağı Beyoğlu Yeni Çarşıspor maçı hazırlıklarını sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Antrenör Nedim Vatansever gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde 5'e 2 pas oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı.

        Hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlılar öğleden sonra İstanbul'a hareket edecek.

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