Bursaspor, taktik çalıştı

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Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü. Teknik Direktör Yalçın Gündüz gözetiminde gerçekleştirilen çalışma, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve pres oyunlarıyla devam eden antrenman, taktik çalışmalar ile tamamlandı. Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla devam edecek.