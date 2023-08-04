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        Haberler Futbol Spor Toto 2. Lig Bursaspor Kulübü: “Şehrin takımını yalnız bırakma” - Futbol Haberleri

        Bursaspor Kulübü: “Şehrin takımını yalnız bırakma”

        Bursaspor Kulübü, tarihide ilk kez sosyal medyadan camiaya seslenerek forma sponsoru ve reklam alanları ile ilgili destek istedi. Yapılan açıklamada, "Şehrinin takımını yalnız bırakma Bursa! Reklam alanlarımız sizleri bekliyor" ifadelerine yer verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 18:50
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        "Şehrin takımını yalnız bırakma"
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        Bursaspor Kulübü, reklam geliri için dikkat çeken bir girişimde bulundu. Yeşil-beyazlılar, sosyal medya hesaplarından forma sponsorluğu ve reklam alanları ile ilgili camiadan destek talep etti.

        Forma göğüs, şort, tozluk ve şapka ile ilgili reklam anlaşmaları için iletişim numarası paylaşan Bursaspor Kulübü, aynı zamanda led reklam alanları, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri dış cephe sponsorluk alanları, antrenman sahası reklam panoları gibi birçok yerle ilgili de destek çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada da, “Şehrinin takımını yalnız bırakma Bursa! Reklam alanlarımız sizleri bekliyor” ifadelerine yer verildi.

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