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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 3. Lig Bursaspor, Hamza Gür’le anlaştı - Futbol Haberleri

        Bursaspor, Hamza Gür’le anlaştı

        TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor, forvet transferi gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı takım Hamza Gür'le prensip anlaşmasına vardığını açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 22:12 Güncelleme: 27.06.2024 - 22:12
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        Bursaspor, Hamza Gür'le anlaştı
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        Bursaspor Kulübü, bu sezonki beşinci transferini gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı takım son olarak Ankaraspor’da forma giyen Hamza Gür’le prensip anlaşmasına vardığını açıkladı. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Hamza Gür ile prensip anlaşmasına varmıştır”

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