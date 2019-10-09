Bursaspor'a ayrılan tribün UEFA'ya şikayet edildi

TFF 1'inci Lig'in 7'nci haftasında İzmir Olimpiyat Stadı'nın yenilenme çalışmaları nedeniyle Menemen İlçe Stadı'nda oynanan mücadelede Altay ile Bursaspor karşı karşıya gelirken, misafir tribünün hali tepki gördü. Bursaspor taraftarları, yaklaşık 200 biletin ayrıldığı ve 'kafes' şeklinde yorumladıkları üstü kapalı misafir tribününde mücadeleyi takip etti. Bu durum Bursaspor camiası tarafından tepki ile karşılanırken, sosyal medyada da yoğun bir şekilde eleştirildi.

Konuyla ilgili Gündembursa Spor Muhabiri Samet Çayır UEFA'ya şikayette bulunurken şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye 1. Lig'inde 4 Ekim 2019 tarihinde oynanan Altay-Bursaspor maçında, ev sahibi takımın karşılaşmalarını oynadığı stadyum yenilenme aşamasında olduğu için, mücadele İzmir'in Menemen ilçesindeki stadyumda oynanmıştır. Bu stadyumun özellikle misafir tribünü, 2019 dünyasına yakışmayan, bununla birlikte insan sağlığı açısından oldukça tehlikeli bir yer olmasına rağmen karşılaşma söz konusu stadyumda başlatılmıştır. Tıpkı bir kafes gibi olan bu stadyumun misafir tribününde Bursasporlu taraftarların özgürlük ve güvenlik hakkı ihlal edilmiş, ortaya ilginç ve üzücü fotoğraflar çıkmıştır. Radamel Falcao, Max Kruse, Daniel Sturridge gibi dünyaca ünlü yıldızların futbol oynadığı ve kulüplerin milyon eurolar ödediği bir futbol ülkesinde, herhangi bir taraftara bu eziyetin yapılması son derece insanlık dışı bir olaydır. Bir basın mensubu ve futbolsever olarak konuyu incelemenizi ve gerekeni yapmanızı rica ederim."