Bursa'da okullar tatil mi? Bursa Valiliği'nden açıklama geldi mi? Bugün Bursa'da yoğun kar yağışı binlerce insana zor anlar yaşattı. Veli ve öğrenciler ise Bursa'da okulların tatil olup olmayacağını merak eder hale geldi. Peki, valilik kar yağışı ile ilgili bir açıklama yaptı mı?

BURSA VALİLİĞİ'NDEN TATİL AÇIKLAMASI

Bursa Valiliği henüz okulların tatil olup olmayacağı yönünde net bir bilgi paylaşmamıştır.

BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Bursa'da eğitim ve öğretime ara verilmemiştir