Bursa haberleri son dakika: Bir kent için fırtına uyarısı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

Bursa haberleri son dakika: Bir kent için fırtına uyarısı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

Bursa Valiliği'nden yarın sabah saat 08.00'den başlayıp, gece 23.59'a kadar sürmesi tahmin edilen fırtına uyarısında şu ifadelere yer verildi: "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Marmara Denizi'nde rüzgarın, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Vatandaşlarımızın ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı tedbirli olmaları gerekmektedir."

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