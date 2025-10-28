Bursa'nın 650 yıllık geleneği: Gezek

Elazığ'da 'kürsübaşı sohbeti', Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır'da 'sıra gecesi', Erzincan'da 'velime geceleri', Manisa'da 'oturma geceleri' olarak adlandırılan sohbet gecelerinin bir örneği de Bursa'da ' gezek' adıyla asırlardır düzenleniyor.

Bu kültürü dünyaya tanıtmak için kurulan Uludağ Gezeği Kültür ve Musiki Derneği de yerli ve yabancı misafirlerini musiki sohbetlerinde ağırlıyor.

REKLAM advertisement1

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi'nde yer alan bu geleneğin koruyucusu olan derneklerden Uludağ Gezeği, uluslararası dernekler, belediyeler ve turizm şirketleriyle bağlantı kurarak yerli ve yabancı misafirlerini musiki sohbetlerine davet ediyor.

Kente yurt içinden ve dışından gelen misafirler de katıldıkları sohbetlerde hem gezek kültürünü tanıyor hem de koro ile orkestradan Türk Sanat Müziği eserlerini dinleme fırsatı buluyor.

KÜLTÜRÜ TANITABİLMEK İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORLAR

Derneğin başkanı ve serhanendesi Ali Piliçer, 650 yıllık gezek kültürünü tanıtmak için yeni kurdukları dernekle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde olduklarına değinen Piliçer, Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen misafirleri ağırladıklarını vurguladı. Piliçer, gezek kültürünün musikiye hizmet ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu: "Türk Sanat Müziği eserlerini her hafta düzenlediğimiz müzikli sohbetlerimizde üstat müzisyenlerimiz ve koromuzla seslendiriyoruz. Solist arkadaşlarımız da en güzel örnekleri burada sergileyip, çok güzel eserler icra ediyorlar. Yeni kurduğumuz derneğimizle de bu müzikli sohbetlerimizi daha fazla kişiye tanıtma heyecanı içindeyiz. Yerli ve yabancı misafirlerimizi ağırlamak için yurt içinden ve dışından seyahat acenteleri, uluslararası dernekler ve kurumlarla iletişim halindeyiz. Onların Türkiye'de ağırladıkları misafirlerini gezek akşamlarımıza davet ediyoruz, bu sayede hem geleneğimizi hem de Türk Sanat Müziğimizi tanıtma fırsatı buluyoruz." ABD ve Avrupa ülkelerinden misafirler ağırladıklarını belirten Piliçer, "Bu kültürü yaşatmaya çalışmaktan dolayı çok mutluyuz, heyecanlıyız. Bundan sonra da her hafta düzenleyeceğimiz konser havasında geçen coşkulu akşamlarımıza, Türk Sanat Müziğinin birçok makamından eserlerimizi birlikte seslendirmeye herkesi davet ediyoruz" dedi.

Turistlerden Dana Jackson da Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanımak için ABD'den geldiğini anlatarak, "Müziği çok sevdim. Dilini anlamadığım halde herkesin mutluluğu, enerjisi ve tutkusu beni çok etkiledi. Türk müziğiyle ilgili önceden bir fikrim yoktu. Herkes çok sıcak ve kibar. Çok zengin bir kültür, çok mutluyum bu bakımdan" diye konuştu. İngiltere'den gelen Angie Barton ise Türkiye'yi ikinci kez ziyaret ettiğini vurgulayarak, "Bu etkinlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Burada olmak çok etkileyici. Burada görülecek çok fazla tarih ve zengin bir kültür var. Buradan öğrenecek çok şey var" ifadesini kullandı.