2024 Bursa İmsakiyesi: Diyanet Takvimine göre Bursa'da ilk iftar ve sahur saat kaçta?
Diyanet Bursa iftar vakti ve sahur saatleri belli oldu. Ramazan ayına girilmesiyle il bazında iftar ve sahur saatlerine ilişkin araştırmalar yoğunlaştı. İslam aleminde önemli ve özel bir yeri olan "On Bir Ayın Sultanı" olarak nitelendirilen Ramazan ayı boyunca oruç tutulup, ibadet edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2024 Ramazan İmsakiyesi yayımladı. Peki Bursa'da ilk iftar saat kaçta? İşte detaylar...
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Müslüman dünyasında oldukça büyük bir yeri olan Ramazan ayı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Oruç tutmaya başlayacak olanlar tarafından en çok sorgulatılan konular arasında 2024 Ramazan İmsakiyesi yer alıyor. Bursalılar ilk iftarın saat kaçta olduğunu merak ediyor. İl bazında farklılık gösteren saatler ile ilgili Diyanet 2024 Ramazan İmsakiyesini haberimizde paylaştık. İşte Diyanet'e göre Bursa iftar ve sahur vakitleri...
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BURSA İMSAKİYESİ İLE SAHUR VAKTİ VE İFTAR SAATİ
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RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2024 yılında Ramazan 11 Mart'ta başlayacak ve 9 Nisan'da sona erecek.
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İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?
2024 Ramazan ayının birinci günü Mart ayına denk geliyor. 10 Mart'ı, 11 Mart'a bağlayan gece ilk kez sahura kalkılacak ve 11 Mart 2024'te Ramazan ayının ilk orucu tutulacak.
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DİYANET TAKVİMİNE GÖRE RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ
2024 yılında Diyanet'e göre Ramazan Bayramı şu tarihlerde idrak edilecek;
9 Nisan Salı: Arife
10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı (3.Gün)