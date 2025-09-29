Habertürk
    Takipde Kalın!
        Haberler Gündem Bursa haberleri: Bursa'da su kalmadı! Doluluk oranı: % 2.3 | SON DAKİKA HABERİ

        Bursa'da su kalmadı! Doluluk oranı: % 2.3!

        Bursa'nın ana su kaynağı Doğancı ve Nilüfer barajlarında kuraklık nedeniyle doluluk ortalama yüzde 2.33'e geriledi. Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ilçeleri ile Mudanya ilçesinin bir kısmına su sağlayan iki baraj, kuraklık nedeniyle adeta bataklığa dönüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 10:51 Güncelleme: 29.09.2025 - 10:51
        Bursa'da su kalmadı! Doluluk oranı: % 2.3!
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son 6 aylık verilerine göre, "olağanüstü kuraklık" görülen bölgeler arasında yer alan Bursa'da, barajlar da kuraklıktan olumsuz etkilendi.

        YÜZDE 2.33'E KADAR GERİLEDİ

        AA'daki habere göre kentin içme suyunun en önemli kısmını karşılayan 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer ve 125 milyon metreküp kapasiteli Doğancı barajlarının ortalama doluluk oranı yüzde 2.33'e kadar geriledi.

        İKİ BARAJ BATAKLIĞA DÖNDÜ

        Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ilçeleri ile Mudanya ilçesinin bir kısmına su sağlayan iki baraj, kuraklık nedeniyle adeta bataklığa dönüştü.

        Söz konusu ilçelerdeki su ihtiyacının yüzde 85'inin karşılandığı barajlarda 12 günden daha az su kaldı.

        #Bursa
