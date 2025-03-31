Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bu mahalle başka mahalle! 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Bu mahalle başka mahalle! 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu!

        Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Cerrah Mahallesi'nde gelenek bu bayram da bozulmadı. Mahalle sakinleri, toplu bayramlaşma için bir araya gelip, 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu; o anlar havadan da görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 09:32 Güncelleme: 31.03.2025 - 10:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa'da, İnegöl ilçesine bağlı 12 bin nüfuslu Cerrah Mahallesi sakinleri, dini bayramlarda toplu halde bayramlaşıyor.

        Geleneksel hale gelen bayramlaşmaya, erkeklerin yanı sıra kadın ve çocuklar da katılıyor.

        1000'DEN FAZLA KİŞİ SIRAYA GİRDİ

        DHA'daki habere göre bayram namazı sonrası bir araya gelen binden fazla kişi, sıraya girerek birbiriyle bayramlaştı.

        "60-65 YILDIR GELENEK SÜRÜYOR"

        REKLAM

        Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar, bayramlaşma geleneğinin uzun yıllardır sürdüğünü söyleyerek, “Mahallemizdeki bayramlaşma geleneği 60-65 yıldır atalarımızdan bize kalan bir miras. Bu geleneği devam ettiriyoruz, ettirmeye de devam edeceğiz. Herkese hayırlı bayramlar” dedi.

        Mahallelinin bayramlaşma seremonisi havadan da kameraya yansıdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bursa
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP ve DEM Parti arasında ilk bayramlaşma
        MHP ve DEM Parti arasında ilk bayramlaşma
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Evli ve 3 çocuğu vardı! Konuşmaya çağırmıştı!
        Evli ve 3 çocuğu vardı! Konuşmaya çağırmıştı!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Burdur'da korkunç olay! Çiftliğinde hayvanlarına yem hazırlıyordu!
        Burdur'da korkunç olay! Çiftliğinde hayvanlarına yem hazırlıyordu!
        Trump Amerika'yı da Avrupa'yı da üzdü
        Trump Amerika'yı da Avrupa'yı da üzdü
        Samet 16 yaşındaydı... Bir gencin yürek yakan ölümü!
        Samet 16 yaşındaydı... Bir gencin yürek yakan ölümü!
        O anlar kamerada! Damattan kayınpedere kurşun yağmuru!
        O anlar kamerada! Damattan kayınpedere kurşun yağmuru!
        "Eşref saati" deyimi nereden geliyor?
        "Eşref saati" deyimi nereden geliyor?
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"
        Türkiye sağanak yağmurun etkili altında!
        Türkiye sağanak yağmurun etkili altında!
        Oğuz Aydın durdurulamıyor!
        Oğuz Aydın durdurulamıyor!
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        Muslera'nın yerine gelecek!
        Muslera'nın yerine gelecek!
        Nişan kavgası: 1 ölü, 7 yaralı
        Nişan kavgası: 1 ölü, 7 yaralı
        Şeker toplamaya gitmişti, geri dönemedi
        Şeker toplamaya gitmişti, geri dönemedi
        "Immobile ülkesine geri dönecek!"
        "Immobile ülkesine geri dönecek!"
        Habertürk Anasayfa