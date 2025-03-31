Galatasaray'da “Ne alaka?” gündemi

Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş’a 2-1 mağlup olan Galatasaray’da yenilginin yankıları sürüyor.

Derbinin son dakikalarda oyundan alınmasına tepki gösteren Abdülkerim kenara gelirkenki söylenmelerine kulübede de devam etti.

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Yedek kulübesine oturduktan sonra şaşkınlığını gizleyemeyen tecrübeli savunmacı “Ne alaka?” ifadeleriyle değişiklikten duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Bu anlar, sosyal medyada hızla yayılarak taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı; konu sarı-kırmızılı kulübün kulağına da gitti. Bardakcı’nın alınma kararına neden bu kadar sert tepki verdiği ise merak konusu oldu.

Kulüp içinde yaşanan bu gerginliğin ardından, bazı yöneticilerin durumdan rahatsızlık duyduğu öğrenildi. REKLAM Tepkisine soyunma odasında da devam eden Abdülkerim Bardakcı ile Okan Buruk’un görüştüğü belirtildi.

Yöneticilerden bazıları bu olayın Okan Buruk’un otoritesini zedeleyebileceği endişesini taşıyor. Sarı-kırmızılı kulübün yönetiminde Abdülkerim Bardakcı’nın uyarılması gerektiği fikri konuşuluyor. Yöneticilerin bir bölümü ise maç sonu adrenaliniyle böyle tepkilerin verilebileceği düşüncesinde.