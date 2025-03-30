Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
Trendyol Süper Lig'de 29. hafta heyecanı sona ererken, lider Galatasaray ile en yakın rakibi Fenerbahçe arasında puan farkı 6'ya düştü. Zirve yarışının nefes kestiği Süper Lig'de; Beşiktaş-Galatasaray derbisi sonrası şampiyonluk oranları yeniden güncellendi. İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları...
- 1
ADANA DEMİRSPOR - oran verilmedi
- 2
HATAYSPOR - oran verilmedi
- 3
BODRUM FK - oran verilmedi
-
- 4
KAYSERİSPOR - oran verilmedi
- 5
ÇAYKUR RİZESPOR - oran verilmedi
- 6
TRABZONSPOR - oran verilmedi
-
- 7
SİVASSPOR - oran verilmedi
- 8
KONYASPOR - oran verilmedi
- 9
ANTALYASPOR - oran verilmedi
-
- 10
ALANYASPOR - 3oran verilmedi
- 11
GAZİANTEP FK - oran verilmedi
- 12
KASIMPAŞA - oran verilmedi
-
- 13
BAŞAKŞEHİR - oran verilmedi
- 14
GÖZTEPE - oran verilmedi
- 15
EYÜPSPOR - 1000
-
- 16
SAMSUNSPOR - 700
- 17
BEŞİKTAŞ - 500
- 18
FENERBAHÇE - 3.55
-
- 19
GALATASARAY - 1.23