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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bir çocuk annesi Dilan Aslan'a kıydı! Koca vahşeti | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Bir çocuk annesi Dilan'a kıydılar! Koca vahşeti!

        Diyarbakır'da, bir çocuk annesi 37 yaşındaki Dilan Aslan, tartıştığı eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Katil zanlısı koca daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 11:52 Güncelleme: 31.03.2025 - 14:15
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        Bir çocuk annesi Dilan'a kıydılar! Koca vahşeti!
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        Diyarbakır'da kan donduran olay, gece saatlerinde Mevlana Halit Mahallesi 35'inci sokakta meydana geldi. Dilan Aslan (37) ile ismi öğrenilemeyen eşi arasında tartışma çıktı.

        DİLAN HASTANEDE CAN VERDİ

        DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi ile eşi, tabancayla Aslan'a ateş etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aslan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        KATİL ZANLISI TESLİM OLDU

        Olay yerinden kaçan eşi, daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, Aslan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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        #Diyarbakır
        #Son dakika haberler
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