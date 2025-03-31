Diyarbakır'da kan donduran olay, gece saatlerinde Mevlana Halit Mahallesi 35'inci sokakta meydana geldi. Dilan Aslan (37) ile ismi öğrenilemeyen eşi arasında tartışma çıktı.

DİLAN HASTANEDE CAN VERDİ

DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi ile eşi, tabancayla Aslan'a ateş etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aslan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.