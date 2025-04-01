Bursa'da kaza, saat 12.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Askerden dağıtım iznine gelen oğlunu usta birliğine göndermek için Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne giden Muharrem Baysal, servis minibüsüyle seyir halindeyken, iddiaya göre, bir otomobilin sıkıştırması sonucu aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.

REKLAM advertisement1

MİNİBÜS BARİYERE ÇARPIP DEVRİLDİ DHA'daki habere göre kontrolden çıkan minibüs, yol ayrımındaki bariyerlere ve yön belirleme levhasına çarpıp devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI Kazada yaralanan 6 kişi, itfaiyeciler tarafından sıkıştıkları minibüsten çıkarıldı. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

2 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Tuğsem Akçay (2), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan kaza yerinde yol güvenliğini sağlayan polis ekiplerinin incelemesinin ardından servis aracı bölgeden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Peş peşe acı haber! İlk belirlemeye göre 3 ölü! Yaralılar var! Haberi Görüntüle