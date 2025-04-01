Asker uğurlayacaklardı... 2 yaşındaki Tuğsem öldü!
Bursa'da, izne gelen askeri uğurlamak için terminale giderken, bir otomobilin sıkıştırdığı iddia edilen servis minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, 2 yaşındaki Tuğsem Akçay hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı
Bursa'da kaza, saat 12.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Askerden dağıtım iznine gelen oğlunu usta birliğine göndermek için Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne giden Muharrem Baysal, servis minibüsüyle seyir halindeyken, iddiaya göre, bir otomobilin sıkıştırması sonucu aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.
MİNİBÜS BARİYERE ÇARPIP DEVRİLDİ
DHA'daki habere göre kontrolden çıkan minibüs, yol ayrımındaki bariyerlere ve yön belirleme levhasına çarpıp devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan 6 kişi, itfaiyeciler tarafından sıkıştıkları minibüsten çıkarıldı. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
2 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Tuğsem Akçay (2), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan kaza yerinde yol güvenliğini sağlayan polis ekiplerinin incelemesinin ardından servis aracı bölgeden kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.