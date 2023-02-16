BURSA FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?
Maden Tetkik Arama Enstitüsü raporlarına göre Bursa'da aktif olarak yer alan fay hatları, isimleri ve etkilediği bölgeler şu şekilde;
Bursa fayı / Kent meydanı, Atatürk Stadyumu, Altıparmak ve kent merkezini etkiliyor
Gemlik fayı / Gemliğin tamamını ve Gemliğe bağlı bölgeleri etkiliyor
Zeytinbağı-Mudanya fayı / Mudanya, Tirilye ve civarını etkiliyor
Çalı fayı / İhsaniye, Beşevler, Ataevler, Üçevler, Demirci ve civarını etkiliyor
Uluabat fayı / Uluabat gölü ve çevresini etkiliyor
Orhaneli fayı / Orhaneli ilçesi ve dağ ilçelerinin bir kısmını etkiliyor
Barakfakih fayı / Barakfakih, Kestel ve Gürsu civarını etkiliyor