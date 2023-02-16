Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
MTA Diri Fay Haritası ile Bursa fay hattı! Bursa'da bulunan 7 aktif fay hattı! Bursa fay hattı nereden geçiyor?

Bursa fay hattı haritası! İşte Bursa'da bulunan 7 aktif fay hattı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizi vuran deprem felaketinin ardından deprem risk haritaları gündeme geldi. Beklenen büyük Marmara depremi nedeniyle, Bursa'da ikamet edenler ilçe sınırları içinde aktif fay hattı sorgulaması yapmaya başladı. İşte Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Bursa'da bulunan 7 aktif fay hattı sorgulama ekranı...

Giriş: 16.02.2023 - 19:43 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Beklenen büyük İstanbul depremi nedeniyle Marmara bölgesinde ikamet edenler fay hattının hangi il ve ilçelerden geçtiğini araştırmaya başladı. Maden Tetkik Arama Enstitüsü (MTA) Kuzey Anadolu Fay hattı etkisinde bulunan ve 1. derecede deprem bölgesi olan Bursa ilinde hangi ilçeler risk altında olduğunu açıkladı. Peki, "Bursa'dan hangi fay hatları geçiyor, aktif fayın bulunduğu riskli olan ilçeler nereler? İşte Bursa'da bulunan aktif fay hattı haritası...

  • Türkiye'de yaşanan depremin ardından vatandaşlar tarafından kendi bölgelerinin riskli olunup olunmadığı merak ediliyor. Kuzey Anadolu Fay Zonunun etkisi altında bulunan ve 1’inci derece deprem bölgesinde olan Bursa ili için araştırmalar sürüyor.

  • AFAD'ın Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası'na göre Bursa birinci derece riskli bölge içerisinde yer alıyor.

    Haritaya göre; Bursa'da, Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer gibi nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu bölgeler birinci derece deprem riski taşıyor.

  • Bursa ili ve çevresi sismik aktivite açısından oldukça hareketli bir coğrafyada bulunmaktadır.

    Marmara Bölgesinin çoğu yerinde olduğu gibi Türkiye’nin en aktif fay kuşaklarından biri olan Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun etkisi altındadır.

  • Bursa çevresinde yıkıcı etki yaratabilecek depremler Gemlik-Geyve Segmenti, Uluabat Fayı, Bursa Fayı’ndan beklenmelidir. Geçmişte bu fayların neden olduğu depremler Bursa yöresini etkilemiştir.

  • Bursa ve çevresi tarihsel dönemde birçok hasar verici depremlerle karşı karşıya kalmıştır. Bunlardan en önemlileri 28 Şubat 1855 (IX şiddetinde) Bursa-Kemalpaşa ve 44 gün sonra, 1855 11 Nisan günü (X şiddetinde) oluşan Bursa depremleridir.

  • BURSA FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

    Maden Tetkik Arama Enstitüsü raporlarına göre Bursa'da aktif olarak yer alan fay hatları, isimleri ve etkilediği bölgeler şu şekilde;

    Bursa fayı / Kent meydanı, Atatürk Stadyumu, Altıparmak ve kent merkezini etkiliyor

    Gemlik fayı / Gemliğin tamamını ve Gemliğe bağlı bölgeleri etkiliyor

    Zeytinbağı-Mudanya fayı / Mudanya, Tirilye ve civarını etkiliyor

    Çalı fayı / İhsaniye, Beşevler, Ataevler, Üçevler, Demirci ve civarını etkiliyor

    Uluabat fayı / Uluabat gölü ve çevresini etkiliyor

    Orhaneli fayı / Orhaneli ilçesi ve dağ ilçelerinin bir kısmını etkiliyor

    Barakfakih fayı / Barakfakih, Kestel ve Gürsu civarını etkiliyor

  • BURSA'DA BİRİNCİ DERECEDE RİSKLİ DEPREM BÖLGELERİ HANGİLERİ?

    Osmangazi (Demirtaş, Soğukpınar dahil)

    Yıldırım merkez ve mahalleler

    Nilüfer (Çalı, Görükle dahil)

    Mudanya merkez ve Mudanya Zeytinbağı

    Gemlik, İznik, Orhaneli, Orhangazi

    Karacabey, Mustafa Kemal Paşa

    Kestel, Gürsu, İnegöl ve Yenişehir

  • BURSA'DA İKİNCİ DERECEDE DEPREM BÖLGELERİ HANGİLERİ?

    Büyükorhan

    Harmancık

    İnegöl Kurşunlu ve Tahtaköprü

    Keles

    DEPREM RİSK DURUMU SORGULAMA EKRANI

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.