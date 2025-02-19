Bursa Deniz Otob&uuml;slerinin (BUDO) resmi internet sitesindeki duyuruya g&ouml;re, yarın yapılması planlanan saat 07.00 ve 09.30 daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Emin&ouml;n&uuml;/Sirkeci), 08.00 ve 11.30 daki İstanbul (Emin&ouml;n&uuml;/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30 daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) 10.00 daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Emin&ouml;n&uuml;/Sirkeci), 11.30 daki İstanbul (Emin&ouml;n&uuml;/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55 deki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak. Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.