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Bursa'daki kedi villalarında sobalar yanmaya başladı

Bursa'da havaların soğumasıyla Osmangazi Belediyesinin Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ndeki özel villalarda yaşayan kediler için sobalar yakıldı

Giriş: 22.12.2022 - 19:01 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'daki kedi villalarında sobalar yanmaya başladı
Kedi villaları kışa hazır
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AA

Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sokakta yaşamlarını sürdüremeyecek durumdaki hasta ve engelli kedilere, villalarda hijyenik ve sağlıklı bir yuva imkanı sunuluyor.

Tesisteki engelli kediler, 25 metrekare taban, 8 metre yüksekliğe sahip, Osmanlı mimarisine uygun inşa edilen iki villada yaşıyor. Kediler, günde yaklaşık 10 kilogram kuru mamayla besleniyor.

Sahipleri tarafından bırakılmış, trafik kazası geçirmiş, hastalık ya da diğer nedenlerle uzvunu kaybetmiş kedilerin rehabilitasyonu ve tedavileri de her gün periyodik olarak veterinerler tarafından yapılıyor.

Kediler, villalarda kış boyunca üşümemeleri için gece gündüz yanan sobalarla ısınıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sokaktaki hayvanları toplayıp sağlıklarına kavuşturduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Sokakta yaşamlarını sürdüremeyecek durumdaki sakat, gözü görmeyen ve yaşlı kediler, barınakta özel yaptırdığımız kedi villalarında hayatlarını sürdürüyor. Bu can dostlarımızın ter türlü bakımını yapıyoruz. Kış aylarının gelmesiyle üşümemeleri için de her gün sabah ve akşam soba yakılıyor. Soğuk kış aylarında sıcacık bir yuva imkanı sunuyoruz. Havalar ısınana kadar da yakmaya devam ediyoruz."

Fotoğraflar, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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