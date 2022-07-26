Anne ve teyzeden farklı iddialar!

DHA

Son dakika haberleri... Bursa'da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından alıkonulup, baygın halde bulunan Cem Muhammet A.'nın (9) Antalya'da yaşayan annesi Yasemin A.(48), eşinden ayrıldıktan sonra oğlunu 19 aylıkken bakması için annesine bırakarak, Antalya´ya çalışmaya gittiğini belirterek, "3 yıl önce annem kalp krizi nedeniyle vefat etti. DHA'nın haberine göre, hem annemin cenazesine katılmak hem de oğlumu almak için Bursa´ya geldim. Kardeşim Kamuran Pınar A., cenaze törenindeyken çocuğumu kaçırdı" dedi.

EV SAHİBİNE HİÇ KİRA ÖDEMEMİŞ Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi´nde bulunan bir apartmanda dairesi olan Aydın S., evini 1 Temmuz 2020'de Kamuran Pınar A.´ya kiraya verdi. Ancak Kamuran Pınar A., ev sahibine hiç kira ödemedi. Bunun üzerine Aydın S., avukatı Batuhan Arısoy aracığıyla mahkemeye başvurdu. Bursa 4´üncü İcra Hukuk Mahkemesi´nde görülen davalara Kamuran Pınar A. katılmadı.

ÇİLİNGİR YARDIMIYLA EVE GİRİLDİ Mahkeme, mart ayında kira borcunu ödemesi için Kamuran Pınar A.´ya tebligat gönderdi.Ancak Kamuran Pınar A. kira borçlarını ödemeyince mahkeme, evin tahliyesi edilmesini kararlaştırıldı. Kararın ardından eve giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırdı. Kapının açılmasının ardından ekipler, çöp evle karşılaştı. Evin giriş kapısının kilidi yenisiyle değiştirildikten sonra ekipler evden ayrıldı. Ertesi gün çilingir yardımıyla eve giren Kamuran Pınar A., mahkemenin tahliye kararına uymayıp, eve girmeye devam ettiği gerekçesiyle gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen Kamuran Pınar A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

ÇÖP EVDEN "ÇOCUK" ÇIKTI Bu sırada çöp evin temizlenmesi için Nilüfer Belediyesi ekiplerine haber verildi. Eve gelen ekipler, temizlik çalışmasına başladıkları sırada bir odanın kapısının kitli olduğunu belirledi. Kapıyı kırarak içeri giren temizlik görevlileri, çöplerle dolu odada baygın halde yatan bir çocukla karşılaştı. Çocuğun odada kilitlendiği ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Çöp evde tutulan çocuk, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaklaşık 1 yıldır odada kilitli tutulduğu düşünülen çocuğun saçları ile tırnaklarının uzadığı, çok zayıfladığı ve vücudunda yaralar olduğu görüldü.

Olayın ardından polis ekipleri, çocuğun kim olduğunu ve neden çöp evde tutulduğunu belirlemek için soruşturma başlattı. Ekipler, Kamuran Pınar A.´ya ulaşamadı. Çocuğun Kamuran Pınar A.´nın kız kardeşi Yasemin A.'nın olduğu ve isminin de Cem Muhammet A. olduğu belirlendi.

Kamuran Pınar A.´nın uzun zamandır kardeşiyle görüşmediği ve yeğenine de kendi baktığı, onu evde kilitli bir odada tuttuğu belirlendi. Cem Muhammet A., hastanedeki tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınırken, yeğenini 1 yıldır alıkoyduğu iddiasıyla yeniden gözaltına alınan teyze Kamuran Pınar A., emniyetteki işlemlerinin ardından 'çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

"ANNESİ ÇOCUĞU İSTEMEDİ" Emniyette susma hakkını kullanan Kamuran Pınar A. savcılıktaki ifadesinde, annesi istemediği için yeğenine kendisinin baktığını söyledi. Güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, eşinden boşandığı ve 1 çocuğunun bulunduğunu belirten Kamuran Pınar A. ifadesinde, "Yeğenim anneannesi ile beraber kalıyordu. Annem öldükten sonra şehir dışında yaşayan kardeşim ile iletişim kurmaya çalıştım. Fakat annesi çocuğu istemedi. O yüzden çocuğu yanıma aldım. Annesi istemediği için yeğenime ben bakıyordum. Kardeşimin çocuğunu kabul etmesi için de zaman zaman iletişim kurup, ikna etmeye çalışıyordum" dedi. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Kamuran Pınar A., savcılık talimatıyla `Çocuğa eziyet´ suçlamasıyla bir kez daha gözaltına alındı.

"YÜRÜRKEN ZORLANIYOR, SÜREKLİ YEMEK İSTİYOR" Soruşturma sürerken, Cem Muhammet A. Antalya´da yaşayan annesi Yasemin A.´ya teslim edildi. Bursa´ya gelerek savcılık kararıyla çocuğunu teslim alan anne Yasemin A., Antalya´ya dönerken, DHA muhabirine yaşadıklarını anlattı, Sosyal Hizmetler görevlilerinin kendisini uyararak çocuğuna yaşadıklarıyla ilgili soru sormamasını söylediklerini belirtti.

Cem´in pedagog desteği alacağını söyleyen anne, yemek yememeye ve hareketsiz kalmaya bağlı olarak da oğlunun kaslarında zayıflama olduğunu söyledi. Yasemin A., "Yürürken zorlanıyor. Bacakları çok güçsüz. Şu anda çok aç. Sürekli yemek istiyor. Ancak doktor azar azar yemesi gerektiğini söyledi. Protein ağırlıklı beslenecek. Özel bir beslenme programı uygulanacak" dedi.

"HİÇ OKULA GİTMEDİ" Yasemin A. eşi ile şiddet gördüğü için boşandıktan sonra, çocuğunu 19 aylıkken bakması için annesine bırakarak, Antalya´ya çalışmaya gittiğini belirtti. El Sanatları öğretmeni olduğunu belirten Yasemin A., o süreci şu sözlerle anlattı:

"Antalya´da çalışıp, düzenimi kurduktan sonra çocuğumu yanıma alacaktım. Annem ve oğlumla her gün telefonda konuşuyordum. Belirli aralıklarla Bursa´ya gelerek oğlumu görüyordum. Çok zeki bir çocuktu. Daha 10 aylıkken çatal kullanarak yemek yiyordu. 3 yıl önce annem kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Hem annemin cenazesine katılmak hem de oğlumu almak için Bursa´ya geldim. Kardeşim Kamuran Pınar A., cenaze törenindeyken çocuğumu kaçırdı. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulunup, arama kararı çıkarttırdım. Ancak araya pandemi dönemi nedeniyle yasaklar girdiği için Bursa´ya gelemedim. Kardeşimin belirli bir adresi olmadığı için de kendisine ulaşamadım. 3 yıldır çocuğumu bırakın görmeyi, sesini bile duyamıyordum. İşin acı tarafı çok sezi ve akıllı olan oğlum hiç okula gitmedi. Okuma ve yazma bilmiyor."

"KENDİ KIZINI DA BABASINDAN KAÇIRDI" Kız kardeşi Kamuran Pınar A.´nın psikolojik sorunları olduğunu söyleyen Yasemin A., kardeşinin 15 yaşındaki kızı Esra Zeynep A.´yı da 1,5 yaşındayken babasından kaçırdığını ve yıllarca babasının da çocuğuna ulaşmak için uğraştığını öne sürdü.

ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINDA Bu arada İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün yaptığı araştırma sonrası Kamuran Pınar A.'nın kızı Esra Zeynep A. Bursa'da, Yasemin A.'nın oğlu Cem Muhammet A. ise Antalya'da annesinin yanından alınarak koruma altında tutulması için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine teslim edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN TEYZE TUTUKLANDI "Çocuğa eziyet" suçlamasından gözaltına alınan teyze Kamuran Pınar A.'nın (44) Bursa'da emniyetteki işlemleri sona erdi. Mahkemeye sevk edilen Kamuran Pınar A., tutuklandı. AA'da yer alan habere göre şüphelinin ifadesinde, kızı ve yeğeniyle iki yıldır söz konusu adreste kaldıklarını, yeğenine 1 yaşından itibaren baktığını söyledi.

Çocuğun annesi Y.A'nın 8 yıl önce Uşak Kadın Sığınmaevi'nde yaşadığı bir olay sonrası hastaneye kaldırıldığını anlatan Kamuran Pınar A, "(Çocuğu almazsanız, esirgeme kurumuna vereceğiz) diye anneme (Asuman A.) telefon geldi. Daha sonra Uşak'a gittik. Cem'i sığınmaevinden annemle teslim aldık ancak resmi olarak bana mı anneme mi teslim ettiler, hatırlamıyorum. Cem'i aldıktan sonra Bursa'da birlikte yaşamaya başladık." ifadelerini kullandı.

"YALNIZCA OLAY GÜNÜ İFADE VERMEYE GİDİNCE ODAYA KİLİTLEDİM" Tutuklanan teyze Kamuran Pınar A.'nın mahkemedeki ifadesine de Habertürk ulaştı. Mahkemede, "Mağduru yalnızca olay günü ifade vermeye gidince odaya kilitledim" diyen zanlı şunları kaydetti: "Mağdur yaklaşık 1 yaşından beri benimle birliktedir. Annesi çocuğu almak istemedi. Kendisi ister devlete verin ister siz bakın dedi. Yeğenim benim avukatımla olan konuşmalarımı duydu. Bunları duyduktan sonra bana ters davranmaya başladı. Yaklaşık 4-5 ay önce bu konuşmaları duydu. Ben mağdura mental olarak ulaşamadım. Çocuğun kimliği bende olmadığı için yaşını tam olarak bilmiyorum. Mağdura yemek veriyorum ancak kendisi reddediyordu. Kendisine de sorabilirsiniz. Kendisine yaklaşmak istediğim zamanlarda çok fazla bağırıyordu. Verdiğim yemekleri kimi zaman yer kimi zaman yemez. Onu bu yaşına kadar ben getirdim. Ben mağduru yalnızca olay günü ifade vermeye gidince odaya kilitledim. Çocuk ile birlikte daima dışarı çıkarız. Etraftaki esnaf bizi tanır. 1-2 ay içerisinde çocuk bu hale geldi. Çocuğa hiçbir eziyet etmedim. Kendisi konuşursa bunu söyleyecek. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."

"BENİ ANNESİ OLARAK BİLİYORDU" Pınar A, annesinin 2019 mart ayında vefat ettiğini, kızı ve yeğeniyle yaşamlarını sürdürdüklerini belirterek, ifadesini şöyle sürdürdü: "Cem, 1 yaşından beridir benim yanımda olduğu için beni annesi olarak biliyordu fakat ben kendisine annesi olduğumu söylemedim. Yaklaşık 4-5 ay önce avukatımla telefonla görüştüm. Yapmış olduğum görüşmede Cem'in okul yaşının geldiğini ve okula yazdıramadığımı ve kimliğini nasıl çıkartabileceğimi sordum. Cem bu konuşmaları duymuş, ondan sonra kendisini bana kapattı, görüşmek istemedi. Benim teyzesi olduğumu öğrendiği için benimle konuşmadı, verdiğim yemekleri yemez oldu. Bulunduğu odadan çıkmadı ve yanına yaklaşınca bağırıyordu. Ben de çocukların fast food'dan hoşlandığını bildiğim için fast food tarzı yemekler aldım, onların da bazıları yedi, bazılarını yemedi. O telefon konuşmasına kadar bizim aramız çok iyiydi. Cem M'ye karşı benim herhangi bir kötü muamele, eziyet, darp, işkence gibi bir durumum söz konusu değildir. Ben kendisine kesinlikle kötü muamelede bulunmadım."

"ÜZERİME ATILI SUÇLARI KABUL ETMİYORUM" Yeğeni ile arasının iyi olduğunu ileri süren şüpheli, "Bizim Cem'le aramızın ne kadar iyi olduğuyla ilgili videolarımız vardır. Videoların nerede olduğunu da kızım E.Z. biliyor, ona sorulabilir. Kesinlikle yeğenim Cem'e kötü muamelede bulunmadım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." beyanında bulundu. Çocuğun kimliği kendisine teslim edilmediği için okula kaydını yaptıramadığını savunan Kamuran Pınar A, olay günü çocuğun evden kaçmasından korktuğu için odasının kapısını kilitlediğini iddia ederek, kızıyla yemek almaya gittiklerini söyledi. Kamuran Pınar A, kız kardeşinin Antalya'da verdiği ifadede, 2015'te oğlunu annesi Asuman'a teslim ettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını savundu. Anne Y.A'nın 2016'da Cem'in doğum günü için Bursa'ya geldiğini belirterek, anneanne Asuman A'nın o dönem kendisine "Kamuran, senin Cem ile görüşmeni istemiyor, seni görmesi durumunda şımaracak dedi." ifadesini de kabul etmeyen Kamuran Pınar A, Y.A'nın kente geldiğinden haberinin olmadığını, çocukla görüşmesini de hiçbir zaman engellemediğini ileri sürdü.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bursa'da çöp evde bulunan 9 yaşındaki C.M.A. ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir çöp evde tutulan 9 yaşındaki C.M.A ile ilgili, Bakanlığımız sürece ilk andan itibaren müdahil olmuştur.

"ANNE, 2 YIL ÖNCE KAYIP İLANI VERDİ" Çocuğun velayeti eşinden boşanan anne Yasemin A.’ya verilmiş, anne çalışmak üzere Antalya’ya gittiğinde çocuğa anneanne bakmıştır. Anneannenin vefatıyla beraber evde birlikte yaşadıkları teyze ile kalan küçükten bir süre sonra haber alamayan anne Yasemin A.'nın 2020 yılında kayıp ilanı verdiği bilgisi edinilmiştir. Teyze Kamuran Pınar A.'nın ev kirasını ödememesi nedeniyle mahkemece evin tahliyesine karar verilmiş ve hükmün icrası sebebiyle eve girildiğinde çocuk sağlıklı olmayan bir ortamda bulunmuştur.

"ZANLININ ÇOCUĞU DA KORUMA ALTINDA" Polis eşliğinde emniyete götürülen küçük çocuk, emniyetteki işlemlerinin ardından Bursa İl Müdürlüğü’müze teslim edilmiştir. Müdürlüğümüzde çocuğun öz bakımları yapılmış akabinde genel sağlık tetkikleri için hastaneye götürülmüştür. Hastane sürecinin ardından Bursa’da savcılık kararıyla anneye verilen çocuk, Antalya’da yine savcılık kararıyla anneden alınarak bakanlığımız kurumlarında koruma altına alınmıştır. Teyze Kamuran Pınar A.’nın 16 yaşında olan kendi çocuğuna da ulaşılmış ve Bursa’da koruma altına alınmıştır. Kamuran Pınar A. Bursa’da gözaltında tutulmaktadır."

"KİLOSU 17 VE GELİŞME GERİLİĞİ VAR" Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, çöp evden kurtarıldıktan sonra AÜ Hastanesi'nde tedaviye alınan 17 kilo ağırlığındaki Cem Muhammet A.'nın (9) sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Olayı duyunca çok üzüldüğünü belirten Prof. Dr. Özkan, "Bütün Türkiye'nin tüylerini diken diken eden bir durum var. Hak etmediği bir muameleyle karşılaştık ve görüntüler hepimizi şok etti" dedi. Genel olarak bir gelişme geriliği olduğunu belirten Prof. Dr. Özlenen Özkan, genel durumunun orta iyi düzeyde olduğunu söyledi. Gelişme geriliğinin genel duruma hakim olduğunu belirten Prof. Dr. Özkan, "Kuzumuzun yanındaydım. Genel durumu gayet iyi. Gülüştük hatta. Burada önemli olan gelişme geriliği değil, 1 yıl içinde toparlanması. Aslında daha önemlisi muhtemelen çok algılayamadığımız maalesef travmaları var. Ruhsal travmalar. Hiçbir canlının hak etmediği bu davranışı yapan insanların yanına kar kalmaması" diye konuştu.

"AĞIRLIĞI 17 KİLOGRAM" Bu türden olayların bir daha tekrarlanmaması için ceza yaptırımlarının ağır olması gerektiğini ifade eden AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, ruhsal düzeyinin kısa sürede toparlanması için topluma da görev düştüğünü söyledi. Çocuğa sevgi verilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Özkan, "Ona moral vermek, destek olmak gerekiyor. En önemlisi sevgi, hepimiz sevgi vermeliyiz. Çok güzel ve çok güzel gülümseyen bir çocuk. Bizi mutlu etti. Gülümsemesi olumlu verilerden. Kilosu olması gerekenin çok çok altında. 17 kilogram, 138 cm boyu. Kısa boylu" dedi.

"OKUMA YAZMASI YOK, TAZE FASULYE, ÇORBA VE YOĞURT YEMİŞ" Cem Muhammet A.'nın hiç okula gitmediğini ve bu duruma çok üzüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Özkan, beslenmenin yavaş yavaş ilerletildiğini söyledi. Çocuğa moral ve motivasyonun iyileşmesi için çeşitli hediyeler de verildiğini kaydeden Prof. Dr. Özkan, "Herhangi bir organ yetmezliği yok. Genel durumu orta iyi. Hiç okula gitmemiş, okuma yazma bilmiyor. Bu duruma çok üzüldüm. Hatta Cem Muhammet A. 'Burada olmaktan mutluyum' dedi. Oyuncağa sevindi. Yemek yediğini söyledi. Taze fasulye yemiş, çorba içip yoğurt yemiş. Çok hoşuna gitmiş yemek" diye konuştu.

AÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete de uzun süren açlıktan sonra aniden beslenme yapılmaması gerektiğini söyledi. Daha düşük kalorili beslenmeyle yavaş yavaş süreci aşacaklarını belirten Prof. Dr. Çete, kısa zamanda normal hayatına döneceğini ifade etti. Cem Muhammet A.'nın yanında refakatçi olarak hiçbir yakınının bulunmadığı, yalnızca Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerinin olduğu öğrenildi.