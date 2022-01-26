Bursa'daki cinayette 9 şüpheliye tutuklama

AA

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, silahlı saldırı sonucu Suriyeli H.D'nin (28) öldüğü, eşi M.D'nin (27) yaralandığı olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu Sair E. (21) ve ona yardım ettiği belirlenen 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

AA'nın haberine göre; adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sair E. ile 8 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer 1 şüpheli ise savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından salıverildi.

OLAY

21 Ocak'ta Hocahasan Mahallesi Bahçe Sokak'ta yürüyen H.D. ve eşi M.D. tabancayla vurulmuştu. Çevredekilerin civardaki özel hastaneye götürdüğü H.D, kurtarılamamıştı. M.D. ise Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Polis, kaçan Sair E'yi Elazığ'da, diğer şüphelileri ise Ankara ve Eskişehir'de gözaltına almıştı. Taraflar arasında daha önceden Şanlıurfa'da gerçekleşen bir cinayetten dolayı husumet olduğu anlaşılmıştı.