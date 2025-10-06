Habertürk
        Bursa'da yedek parça satılan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'da yedek parça satılan iş yerinde yangın çıktı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otomotiv yedek parçaları satılan iş yerinde çıkan ve bitişiğindeki 3 iş yerine de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 01:18 Güncelleme: 06.10.2025 - 01:18
        Yedek parça satılan iş yerinde yangın çıktı
        İlçeye bağlı Küplüpınar Mahallesi 8. Aksu Sokak'ta otomotiv yedek parçaları satılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğindeki 3 otomotiv yedek parçaları satılan iş yerine daha sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgedeki yangın sonucunda 4 iş yerinde hasar oluştu.

        Fotoğraf: AA

        #HABER
        #Bursa
        #bursa haber
        #yerel haber
        #yangın
