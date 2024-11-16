Bursa'da seyir halindeki araca silahlı saldırı: 1 ağır yaralı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde hafif ticari araç sürücüsü, başka bir araçtan tabancayla ateş edilmesi sonucu ağır yaralandı
Çınarönü Mahallesi Çınarönü Caddesi'nde Kenan C. (30) idaresindeki hafif ticari araca, yanına yaklaşan başka bir araçtan tabancayla ateş edildi. AA'nın haberine göre; başına mermi isabet eden araç sürücüsü Kenan C, ağır yaralandı.
Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, olayın fail ya da faillerini yakalamak için çalışma başlattı.
*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.