Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da salça kazanı devrildi: 4 yaralı | Son dakika haberleri

        Salça kazanının devrilmesiyle aynı aileden 4 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bahçede salça kaynatılan kazanının devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 21:12 Güncelleme: 15.08.2024 - 21:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Salça kazanı devrildi: 4 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'daki olay, saat 16.00 sıralarında kırsal Kurşunlu Mahallesindeki bir evin bahçesinde meydana geldi. Aile, kazana koydukları domatesleri salça yapmak için kaynatmaya başladı. O sırada kazanın altındaki taş, parçalara ayrıldı. Dengesi bozulan kazan devrilerek, içindeki kaynar domates suyu 4 kişilik ailenin üzerine devrildi.

        Üzerlerine dökülen kaynar domates suyu nedeniyle vücutlarında 2'nci derece yanık oluşan Fatma D. (65), Sibel D. (44), Alev D. (41) ve Batuhan D. (17), olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılar, ilk tedavinin ardından yanık ünitesine alınırken jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trabzonspor, Viyana'da kaybetti!
        Trabzonspor, Viyana'da kaybetti!
        Manisa, Çanakkale ve Bolu'da orman yangını
        Manisa, Çanakkale ve Bolu'da orman yangını
        Türkiye'yle Irak arasında mutabakat zaptı
        Türkiye'yle Irak arasında mutabakat zaptı
        Filistin lideri Abbas, TBMM'ye hitap etti
        Filistin lideri Abbas, TBMM'ye hitap etti
        Meriç Nehri 3 gün kapatılacak
        Meriç Nehri 3 gün kapatılacak
        Beşiktaş'tan 10 milyon Euro'luk teklif
        Beşiktaş'tan 10 milyon Euro'luk teklif
        15 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        15 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Çöp ev vakası! Evden 4 kamyon çıkarıldı
        Çöp ev vakası! Evden 4 kamyon çıkarıldı
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Özel hastaneye silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı: 1'i doktor 11 gözaltı
        Özel hastaneye silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı: 1'i doktor 11 gözaltı
        Transferde son dakika!
        Transferde son dakika!
        6 saatte tamamlandı! 1680 metrekarelik çiçekten halı
        6 saatte tamamlandı! 1680 metrekarelik çiçekten halı
        Fed yetkilisinden faiz indirimi açıklaması
        Fed yetkilisinden faiz indirimi açıklaması
        Eray Yazgan tek tek açıkladı
        Eray Yazgan tek tek açıkladı
        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
        İnsanlar, 44 ve 60 yaşına geldiğinde iki hızlı yaşlanma dalgası yaşıyor
        İnsanlar, 44 ve 60 yaşına geldiğinde iki hızlı yaşlanma dalgası yaşıyor
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Sarai Sierra cinayeti
        Sarai Sierra cinayeti
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        Habertürk Anasayfa