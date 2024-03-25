Bursa'da pelikan sürüsü görüntülendi
Ege bölgesi ve sulak alanlara doğru göç eden pelikan sürüsü, Bursa'nın üzerinden geçti
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Sulak alanları ve zengin beslenme alanlarıyla göçmen kuşların önemli barınma ve üreme alanlarından olan Türkiye, havaların ısınmasıyla farklı türlerde kanatlı misafirlerini ağırlamaya başladı.
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Göçlerini sürü halinde yapan birbirinden renkli göçmen kuşlar gökyüzünü renklendirirken, simetrik düzende uçmaları da dikkati çekiyor.
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İftara yakın saatlerde Bursa'nın üzerinden geçen pelikan sürüsü de vatandaşların meraklı bakışları altında Manyas Gölü ve Ege bölgesi yönünde uçtu.
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