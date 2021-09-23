Bursa'da palalı saldırgan! Minibüse saldırdı

İHA

Olay, geçen gün merkez Yıldırım ilçesinde, Arabayatağı istasyonu dolmuş durakları üzerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple bir şahıs elindeki palayla yolcu minibüsüne saldırdı. Diğer yandan yoldan geçenlerin müdahale etmesine sinirlenen şahıs, onları da palayla kovaladı. O ânlar ise arkada duran minibüsün şoförü tarafından saniye saniye kaydedildi.