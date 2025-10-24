Habertürk
        Bursa'da özel halk otobüsünün çarptığı yaya yaralandı

        Bursa'da özel halk otobüsü yayaya çarptı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken özel halk otobüsünün çarptığı yaya ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 02:54 Güncelleme: 24.10.2025 - 02:54
        Kaza saat 23.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Baykut Sokak'ta meydana geldi. Orhan Y. (54) yönetimindeki özel halk otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan henüz kimliği belirlenemeyen bir kişiye çarptı.

        Çarpmanın şiddetiyle savrularak yere düşen yaya ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA

        #HABER
        #Bursa
        #bursa haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
