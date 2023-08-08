Bursa'da otomobil takla attı: 3 ölü, 1 ağır yaralı

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Bursa'da takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Abidin Çavdar idaresindeki otomobil, Bursa-Yalova Karayolu Orhangazi istikametinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu toprak alana girerek takla attı.

Kazanın şiddetiyle araçta bulunan 4 kişi dışarı savruldu. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Çavdar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Araçta bulunan Berke Candarı, Onur Şenol (21) ve Eren Kaya (21) Orhangazi ile Gemlik Devlet Hastanelerine sevk edildi.

Yaralılardan Kaya, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Ayrıca, polis ekiplerince yapılan incelemelerde araçta bulunan emniyet kemerlerinin kullanılmadığı, bazılarının ise koltuk arkasından çekilerek takıldığı tespit edildi.

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Feci kazada ağır yaralanan kişilerden biri hayatını kaybetti, kazadaki ölü sayısı 3'e yükseldi.

Bursa-Yalova kara yolu Orhangazi istikametinde Abidin Çavdar yönetimindeki otomobilin devrilmesiyle ağır yaralı olarak Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Onur Şenol (21) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Berke Candarı'nın hastanede tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.