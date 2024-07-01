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        Haberler Gündem Bursa'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı

        Bursa'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı

        Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte gündeme gelen orman yangınlarıyla ilgili Bursa'da önlemler alındı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, yaptığı yazılı açıklamada, yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte bölgedeki sıcaklık değerlerin arttığını ve buna dayalı olarak oluşan olağanüstü hava durumları nedeniyle ilde büyüme olasılığı yüksek orman yangınlarının ortaya çıkabileceğinin değerlendirildiğini ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 19:52 Güncelleme: 01.07.2024 - 20:00
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        Ormanlık alanlara giriş yasaklandı
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        Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, ilde ormanlık alanlara girişlerin 1 Ekim'e kadar yasaklandığını bildirdi.

        Vali Demirtaş, yaptığı yazılı açıklamada, yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte bölgedeki sıcaklık değerlerin arttığını ve buna dayalı olarak oluşan olağanüstü hava durumları nedeniyle ilde büyüme olasılığı yüksek orman yangınlarının ortaya çıkabileceğinin değerlendirildiğini ifade etti.

        Ülke ve millet için paha biçilmez değere sahip olan ormanları yangına karşı korumak amacıyla bazı kararlar alındığını belirten Demirtaş, şunları kaydetti:

        "Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 74’üncü maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9 ve 66’ncı maddeleri uyarınca Bursa ili sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler 1 Temmuz-1 Ekim 2024 tarihleri arasında yasaklanmıştır. Tabiat ve orman parklarına girişler ile avlanma izin belgesi sahipleri veya av turizmi kapsamında Bakanlık görevlisi eşliğinde yapılan av organizasyonlarına katılanlar hariç, ilimizde tüm ormanlık alanlara yetkililerden başkasının girmesine müsaade edilmeyecektir. İlimizdeki piknik, mesire yerleri veya Orman Parkları işleticileri taahhütname ve sözleşme hükümlerine istinaden faaliyetlerine devam etmekle birlikte, bu alanlarda tedbir amacıyla mangal ve benzeri her türlü ateşli piknik yapmak yasaklanmıştır."

        Demirtaş, alınan kararlar kapsamında orman çevresinden veya içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmanın da yasaklandığını ifade ederek, kararlara ilişkin şu bilgileri verdi:

        "Orman Kanunu'nun 31 ve 32'nci maddeleri kapsamında olan mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır. Bursa Valiliğinin 28 Haziran 2024 tarihli ekin hasadı kararına ilave olarak orman içindeki ve bitişiğindeki tarlalarda ekin hasadı yapılırken çıkabilecek yangınlara anında müdahale edebilmek için, mahalle muhtarlığına veya biçerdöver sahiplerine traktöre monte edilen ve arazöz vazifesi görebilen pompalı su tankerinin biçerdöverlere eşlik ettirilmesi, hasat yapıldıktan sonra ise tarla sahibi tarafından parsel etrafı en az 10 metre genişliğinde olacak şekilde derin sürüm yapılması sağlanacaktır. Hasat zamanı ve hasattan sonra yapılması gerekenler jandarma, emniyet, orman kolluk kuvvetleri tarafından kontrol edilerek gerekli tedbirler alınacaktır."

        Kaymakamlıklar ve Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekiplerinin ormanlarda gözetim ve denetimlerini etkin bir şekilde yapacaklarını aktaran Demirtaş, kararın Bursa ili sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlarda uygulanacağını, karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem uygulanacağını belirtti.

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        #Bursa ormanlık alan
        #Mahmut Demirtaş
        #haberler
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