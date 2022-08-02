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Bursa'da mevsimlik işçiler ile mahalleli arasında kavga: 4'ü emniyet mensubu 6 kişi yaralandı

Bursa'nın Gürsu ilçesinde gergin gece... Kurtuluş Mahallesi'nde evli ve çocuklu bir kadına laf atıldığı iddiasıyla mevsimlik işçiler ile mahalleli arasında çıkan tartışma silahlı, bıçaklı ve taşlı kavgaya dönüştü. Olayda 4'ü emniyet mensubu olmak üzere 6 kişi yaralandı

02.08.2022 - 04:33 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'da mevsimlik işçiler ile mahalleli arasında kavga: 4'ü emniyet mensubu 6 kişi yaralandı
Bursa'da gergin gece: 4'ü emniyet mensubu 6 kişi yaralandı
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DHA

Bursa'da mevsimlik işçilerin evli ve çocuklu bir kadına laf attığı iddiasıyla toplanan yaklaşık 200 kişilik mahalle sakini ile mevsimlik işçiler arasında silah, bıçak, sopa ve taşların da kullanıldığı kavga çıktı.

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

Polis, kalabalığı havaya ateş açarak dağıtmaya çalışırken olayda 2'si polis, 2'si bekçi toplam 6 kişi yaralandı. Çevik kuvvet bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, kamyonetlere bindirilen mevsimlik işçiler bölgeden polis kortejiyle çıkartıldı.

DHA'nın haberine göre; olay, dün saat 22.30 sıralarında Gürsu ilçesi, Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Girne Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta kalan mevsimlik işçilerin, evli ve çocuklu bir kadına laf attığı iddiası, mahallelinin toplanmasına neden oldu. Mahalleli bir grup ile işçiler arasında çıkan tartışma, silah, bıçak, sopa ve taşların da kullanıldığı kavgaya dönüşürken, mevsimlik işçilerden Sinan Garan ve Harun Bişkin (17) bacağından bıçaklanarak yaralandı.

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

Olayın ardından inşaata kaçan mevsimlik işçiler ise yaklaşık 200 kişilik gruba taş ve tuğla atarak saldırdı. Mahalleli de işçilere silahla karşılık verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve bekçi sevk edildi.

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

2 POLİS İLE 2 GECE BEKÇİSİ YARALANDI

Olay yerine gelen polis ve bekçiler tarafları dağıtmak için yoğun çaba sarf ederken, inşaattan atılan tuğlalar polis memuru Zafer Ö. (43) ve trafik polisi Rüstem T. ile bekçiler Uğur K. (30) ve Bahattin Erbil O.'ya isabet edip, yaralanmalarına neden oldu.

Polis, bunun üzerine havaya uyarı ateşi açıp, kalabalığı dağıtmaya çalıştı.

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

ÇEVİK KUVVET EKİPLERİ BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Çevik kuvvet ekiplerin bölgede geniş güvenlik önlemi alması üzerine, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 2 polis, 2 bekçi ve 2 mevsimlik işçi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

MEVSİMLİK İŞÇİLER POLİS KORTEJİYLE MAHALLEDEN ÇIKARTILDI

Öte yandan bina kapısının önüne getirilen kamyonetlere bindirilen mevsimlik işçiler, polis kortejiyle mahalleden çıkartılarak emniyete götürüldü. Olay incelemede bulunan polis ekipleri, şüphelilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

*Haberin ilk görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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