Bursa'da maç izlerken beyin kanaması geçiren kişi kurtarılamadı

Arkadaşlarıyla Fenerbahçe-Trabzonspor maçını izleyen Trabzonspor taraftarı Temel Keskin, maç esnasında bir anda fenalaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Keskin, beyin kanaması şüphesiyle Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

REKLAM advertisement1

AA'nın haberine göre; üç çocuk babası olan Keskin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.