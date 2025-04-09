Bursa'da maç izlerken beyin kanaması geçiren kişi kurtarılamadı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Fenerbahçe-Trabzonspor maçını izlerken beyin kanaması geçiren kişi hastanede hayatını kaybetti
Arkadaşlarıyla Fenerbahçe-Trabzonspor maçını izleyen Trabzonspor taraftarı Temel Keskin, maç esnasında bir anda fenalaştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Keskin, beyin kanaması şüphesiyle Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.
AA'nın haberine göre; üç çocuk babası olan Keskin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.