Bursa'da kuyumcu soydu İstanbul'da yakalandı!

Olay, dün sabah 09.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde kuyumcunun kepenklerini açan Faruk K.'nın yanına gelen bir kişi, çeyrek altın alacağını söyleyerek dükkana girdi. Şüpheli, bu sırada belinden silah çıkarıp, Faruk K.'ya elindeki çantayı uzatarak, 'Altınları buna koy' dedi. Paniğe kapılan Faruk K., soyguncunun verdiği çantaya aralarında imitasyon bileziklerin de bulunduğu altınları doldurdu. Maskeli ve silahlı soyguncu, çantayı aldıktan sonra iş yerinden çıkıp yaya olarak kaçarken, altınların bir kısmını da yolda düşürdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyerek kısa sürede soygunu gerçekleştirilen kişinin K.İ. olduğu tespit eden ekipler, şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı.
6 SAATLİK TAKİBİN ARDINDAN SUÇ ORTAKLARIYLA BİRLİKTE YAKALANDI
Ekipler, şüphelinin soygunu gerçekleştirdikten sonra ormanlık alana kaçtığını ve üzerindeki elbiselerini değiştirdikten sonra buradan bir taksiye bindiğini tespit etti. Taksiyi takibe alan ekipler, şüphelinin Yalova'da F.B. (49) ve M.Y.P. (19) ile buluştuğunu belirledi. Takibi sürdüren ekipler şüphelilerin otomobille geldiği İstanbul´un Kartal ilçesinde diğer suç ortakları B.P. (47) ile birlikte boş bir fabrika binasında saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti.
DHA'nın haberine göre; 4 şüpheli, Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekiplerinin fabrikaya düzenlediği operasyonda çalıntı altınları sayarken yakalandı. Gözaltına alınarak Bursa'ya getirilen 4 şüpheli, emniyetteki sorgulamalarının ardından savcılığa sevk edilecek.
SOYGUN GÜVENLİK KAMERASINDA YANSIDI
Kuyumcuda gerçekleştirilen soygun, iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde; şüpheli K.İ.'nin yarısı açık olan kepenkten içeriye girdiği, ardından iş yeri çalışanı Faruk K.'yı silahla tehdit ederek aldığı altınları çantaya doldurup kaçtığı yer aldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!