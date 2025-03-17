Kocasını öldüren kadın cinayetin nedenini açıkladı!
Bursa'da tartıştığı eşi 42 yaşındaki Muhammet Nurullah Çetinkaya'yı tabancayla öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan 41 yaşındaki Süheyla Çetinkaya ile 2 kızı adliyeye sevk edildi. Çetinkaya'nın ifadesinde, "Uzun zamandır bana ve çocuklarıma şiddet uyguluyor. Olay anı yine şiddet oldu. Kendimi ve çocuklarımı korumak için, eşimin tabancasıyla rastgele ateş ettim" dediği belirtildi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde olay, saat 01.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. Oto galeri sahibi Muhammet Nurullah Çetinkaya (42) ile eşi Süheyla Çetinkaya (41) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
EŞİNİN SİLAHINI ALIP ATEŞ ETTİ
DHA'daki habere göre tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Süheyla Çetinkaya, eşine ait tabancayla ateş etti.
112'Yİ ARAYIP "EŞİMİ VURDUM" DEDİ
Göğsüne isabet eden 2 kurşunla yere yığılan Muhammet Nurullah Çetinkaya ağır yaralandı. Olayın ardından Süheyla Çetinkaya, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak eşini tabancayla yaraladığını bildirdi.
KOCA HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Çetinkaya, ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Durumu ağır olan Muhammet Nurullah Çetinkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Çetinkaya’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
KIZLARIYLA GÖZALTINA ALINDI
Süheyla Çetinkaya ile olay sırasında evde bulunan kızları S.Ç. (21) ve G.Ç. (23) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
"BANA VE KIZLARIMA ŞİDDET UYGULUYOR"
Süheyla Çetinkaya’nın emniyetteki ifadesinde, “Eşimle uzun zamandır şiddet sorunumuz var. Uzun zamandır bana ve çocuklarıma şiddet uyguluyor.
"OLAY ANINDA DA ŞİDDET OLDU"
Olay anı yine şiddet oldu. Kendimi ve çocuklarımı korumak için, eşimin tabancasıyla rastgele ateş ettim. Öldürmek istemezdim. Pişmanım” dediği belirtildi. Süheyla Çetinkaya ile kızları işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.