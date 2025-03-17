Bursa'nın İnegöl ilçesinde olay, saat 01.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. Oto galeri sahibi Muhammet Nurullah Çetinkaya (42) ile eşi Süheyla Çetinkaya (41) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

DHA'daki habere göre tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Süheyla Çetinkaya, eşine ait tabancayla ateş etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumu ağır olan Muhammet Nurullah Çetinkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Çetinkaya’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

KIZLARIYLA GÖZALTINA ALINDI

Süheyla Çetinkaya ile olay sırasında evde bulunan kızları S.Ç. (21) ve G.Ç. (23) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"BANA VE KIZLARIMA ŞİDDET UYGULUYOR"

Süheyla Çetinkaya’nın emniyetteki ifadesinde, “Eşimle uzun zamandır şiddet sorunumuz var. Uzun zamandır bana ve çocuklarıma şiddet uyguluyor.

"OLAY ANINDA DA ŞİDDET OLDU"

Olay anı yine şiddet oldu. Kendimi ve çocuklarımı korumak için, eşimin tabancasıyla rastgele ateş ettim. Öldürmek istemezdim. Pişmanım” dediği belirtildi. Süheyla Çetinkaya ile kızları işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.