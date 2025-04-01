Bursa'da kayıp kişinin cansız bedeni bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni bulundu.

Mahmudiye Mahallesi'ndeki boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

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AA'nın haberine göre; polis ekipleri, ölen kişinin Hüseyin Keskin (34) olduğunu tespit etti. Keskin'in 4 gün önce evden ayrıldığı, kendisine ulaşamayan ailesinin polise kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

Cenaze, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.