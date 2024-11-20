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        Haberler Gündem Bursa'da kadınların yumruklu kavgası kamerada - Güncel haberler

        Bursa'da kadınların yumruklu kavgası kamerada

        Bursa'da iki grup kadının önce tartışıp ardından yumruk yumruğa kavga etmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 00:35 Güncelleme: 20.11.2024 - 00:35
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        Kadınların yumruklu kavgası kamerada
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        Olay, öğle saatlerinde Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde karşılaşan iki grup kadın, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine kadınlar, yumruk yumruğa kavga etmeye başladı. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle güçlükle sonlandırıldı.

        Öte yandan kadınların yumruklu kavgası, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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