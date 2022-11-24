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Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Bursa'da biri şerit ihlali yapan iki otomobilin çarpıştığı feci kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Feci kazada hayatını kaybeden sürücü Ö.A'nın Kütahya Tavşanlı'da imamlık yaptığı öğrenildi

Giriş: 24.11.2022 - 02:50 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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DHA

Bursa'da şerit ihlali yapan otomobil ile karşı yönden gelen otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kazada yaşamını yitiren sürücü Ö.A'nın Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde imamlık yaptığı öğrenildi.

Feci kaza dün saat 20.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Orhaneli-Bursa karayolu, Yörükler Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Orhaneli'nden Bursa istikametine seyreden Ö.A. idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen ve şerit ihlali yaptığı iddia edilen Y.S. yönetimindeki otomobil çarpıştı. DHA'nın haberine göre; kazada sürücülerden Ö.A. olay yerinde hayatını kaybetti. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan otomobilde bulunan M.E.K, A.S, R.B. ve şerit ihlali yaptığı ileri sürülen aracın sürücüsü Y.S. ile yanında bulunan A.S. yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarken olayı sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Bursa'daki çeşitli hastanelere kaldırılırken jandarma ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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